«Vizinhos Para Sempre»: Cucha Carvalheiro e Paula Neves prometem gargalhadas na nova série da TVI!

Carla Anes

Hoje às 10:47

No «Dois às 10», Cucha Carvalheiro e Paula Neves visitam o programa para uma conversa animada sobre a nova série «Vizinhos Para Sempre». Inspirada numa série espanhola a dupla promete momentos hilariantes, abordando com humor as peripécias da vida em condomínio. Estreia marcada para amanhã!

Paula Neves partilha o seu entusiasmo com a estreia de «Vizinhos Para Sempre», confessando que participar numa sitcom sempre foi um sonho. A atriz, que dá vida à personagem Diana, destaca o elenco fantástico e a abordagem original e divertida da série sobre a realidade da habitação em Portugal e na Europa.

