Aprenda a limpar as manchas do vidro do forno em dois minutos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Limpar as manchas do vidro do forno pode ser uma tarefa chata e demorada, mas existe uma forma simples e rápida de o fazer. Neste artigo, vamos mostrar-te um método eficaz que te vai permitir deixar o vidro do forno impecável em apenas dois minutos, utilizando produtos que provavelmente já tens em casa. Descobre como transformar a limpeza numa tarefa rápida e sem esforço!

O vidro do forno é frequentemente uma das áreas mais negligenciadas na limpeza da cozinha. De facto, a limpeza do forno está entre as tarefas domésticas mais desagradáveis. E, quando se dá conta, o vidro encontra-se opaco, coberto de marcas de gordura, salpicos de molhos queimados e vestígios das várias receitas, algumas bem-sucedidas e outras nem tanto.

Se olhar para o interior do forno se tornou algo desagradável, está na altura de restaurar a transparência do vidro através de métodos simples, económicos e ecológicos.

Qual é o segredo? Muito provavelmente, já tem os ingredientes na sua cozinha. De acordo com o site italiano Ricetta Sprint, seguem as dicas necessárias:

Em primeiro lugar, deve abandonar os sprays agressivos e os odores fortes que quase obrigam a abrir todas as janelas da casa. Os melhores aliados para esta tarefa são o vinagre branco, o bicarbonato de sódio e a água quente — ingredientes comuns, mas eficazes quando usados em conjunto.

Receita caseira para limpar o vidro do forno:

  1. Misture duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio com uma pequena quantidade de água quente, apenas o suficiente para formar uma pasta;

  2. Acrescente um fio de vinagre ou sumo de limão. Vai notar a formação de pequenas bolhas — sinal de que a reação está a acontecer;

  3. Aplique esta mistura no vidro, focando-se nas áreas mais sujas. Utilize uma esponja macia ou um pano de microfibra para evitar riscos;

  4. Deixe atuar durante um ou dois minutos;

  5. Esfregue suavemente com movimentos circulares;

  6. Limpe com um pano húmido para remover todos os resíduos;

  7. Termine passando um pano seco e limpo, para evitar manchas de água.

Este método não só limpa, como também descalcifica e desengordura o vidro. E o melhor: sem recorrer a produtos tóxicos, sem esforço excessivo e sem causar danos ao forno.

Dica adicional:

Se o vidro for removível (alguns modelos de forno permitem desmontá-lo com facilidade), convém limpá-lo fora do aparelho. Isto facilita o acesso aos cantos mais difíceis e impede a entrada de líquidos para o interior do forno.

O resultado? Um vidro tão limpo que permitirá ver os assados a cozinhar com total orgulho.

Temas: Vidro Forno Manchas

