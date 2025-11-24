A solução imediata para limpar vidros embaciados que a maioria ainda não usa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:45

Poucas pessoas conhecem este método, mas ele é capaz de limpar os vidros embaciados em segundos.

Com o regresso do tempo frio e húmido, torna-se frequente que os vidros do carro embaciem em poucos instantes e muitos condutores continuam sem saber como resolver a situação. Para além de provocar atrasos logo pela manhã, este fenómeno pode também representar um risco para a segurança rodoviária.

Grande parte dos automobilistas ainda recorre a soluções pouco eficazes, como passar uma esponja ou simplesmente esperar que o aquecimento faça efeito. No entanto, a Associação Automóvel Britânica (AA) esclarece qual é o método mais rápido e eficiente para desembaciar o para-brisas.

Citado pelo jornal The Sun, de acordo com a AA, o segredo está na combinação entre ar quente, ar frio e ar condicionado. Embora pareça contraditório ligar o ar condicionado em dias frios, este processo ajuda a remover a humidade do ar e acelera significativamente o desembaciamento.

A AA recomenda que se ligue o motor e se direcione o fluxo de ar quente para o vidro da frente, ao mesmo tempo que se ativa o aquecimento do vidro traseiro e dos espelhos laterais, caso o veículo esteja equipado com esses sistemas. Defende também que se ligue o ar condicionado, mesmo quando o exterior está frio, porque este elimina a humidade e evita novo embaciamento. Aconselha ainda a não limpar o vidro com as mãos, já que isso provoca marcas e agrava o problema, sendo preferível utilizar um pano limpo e absorvente. Por fim, indica que o condutor deve permanecer dentro do carro enquanto o motor está ligado, pois bastam alguns minutos para que os vidros recuperem a visibilidade.

Temas: Vidros embaciados

