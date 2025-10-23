Misture isto com água e deixe os vidros sem manchas

Esqueça produtos complicados ou caros. Com esta mistura, consegue vidros limpos num instante.

Manter o vidro do duche limpo e livre de manchas pode ser mais complicado do que parece. Por mais que se esfregue, as marcas persistentes de calcário e sabão parecem não desaparecer. No entanto, segundo o engenheiro químico Diego Fernández, existe uma solução eficaz para devolver o brilho ao vidro: basta misturar água quente com uma colher de chá de detergente líquido para loiça.

Em declarações ao site espanhol El Mueble, o especialista explicou que o segredo está em combater dois tipos de sujidade diferentes — a inorgânica, provocada pelo calcário da água, e a orgânica, formada por resíduos de sabão e óleos corporais. «Os produtos comuns só limpam metade do problema. O detergente atua como surfactante e remove a gordura, enquanto o vinagre dissolve o calcário», esclareceu.

O processo é bastante simples: primeiro, pulverize a mistura de água quente e detergente e limpe o vidro com uma esponja em movimentos circulares. De seguida, aplique vinagre branco e seque com um pano de microfibra. O resultado? Vidros transparentes e brilhantes, sem necessidade de recorrer a produtos caros.

O especialista alerta apenas que, se as manchas forem antigas, poderá ser necessário chamar um profissional para polir o vidro. Ainda assim, garante que esta dica caseira é suficiente para manter o duche impecável na maioria das casas.