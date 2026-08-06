Em Portugal, existe uma piscina de água do mar aquecida onde a entrada é gratuita

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Com água do mar aquecida e acesso gratuito, esta piscina é um dos locais mais procurados por quem quer relaxar sem gastar dinheiro.

Há um novo motivo para passar pelo litoral de Vila Nova de Gaia durante este verão. A Praia de Canide Norte, situada na freguesia de Canidelo, passou a contar com uma piscina de água do mar aquecida, uma infraestrutura criada para servir de alternativa aos banhos no oceano, especialmente para quem privilegia águas mais calmas.

O principal destaque desta novidade é a temperatura da água. A piscina utiliza um sistema de painéis solares para aquecer a água do mar, uma solução sustentável que permite mantê-la a uma temperatura mais agradável, sem recorrer aos métodos tradicionais de aquecimento.

Com cerca de 20 metros de comprimento, 25 metros de largura e uma profundidade máxima de um metro, o espaço foi concebido para proporcionar banhos confortáveis e seguros, sem a ondulação típica do mar.

Instalada junto à Praia de Canide Norte, uma das praias mais frequentadas do concelho de Vila Nova de Gaia, esta nova infraestrutura apresenta-se como mais uma alternativa para famílias com crianças, pessoas mais velhas ou para quem prefere desfrutar da água do mar num ambiente mais calmo.