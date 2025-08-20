Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

O vinagre de maçã é frequentemente apontado como um aliado na perda de peso e no controlo da fome, mas até que ponto estas afirmações têm base científica? Investigadores de Harvard analisaram os efeitos desta substância e explicam se, de facto, pode ajudar a reduzir o apetite ou se se trata apenas de um mito popular.

A pergunta surgiu de uma norte-americana, leitora do Harvard Health Publishing, o site de informação médica e científica da Harvard Medical School: «Uma amiga diz que bebe vinagre de sidra de maçã antes de dormir para comer menos e perder peso. Isto funciona?».

A resposta foi elaborada por duas especialistas da instituição, que desde logo afirmam não existirem evidências científicas de que beber vinagre de sidra de maçã reduza o apetite ou contribua para a perda de peso. “Não é provável que funcione. Alterar apenas uma parte da rotina, como beber uma dose de vinagre de maçã todas as noites, não ajuda a perder peso de forma tão eficaz quanto esforços mais abrangentes que incluam mudanças na dieta geral e aumento da atividade física”, destacam na resposta.

Além disso, o alto nível de acidez do vinagre de maçã torna a hora de dormir pouco indicada para o seu consumo, alertam. Pessoas propensas a azia ou com doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, devem evitar alimentos ou bebidas ácidas pelo menos 30 a 60 minutos antes de se deitar, para reduzir a probabilidade de sentir desconforto ou ardor no peito. Com o tempo, beber vinagre não diluído pode ainda corroer o esmalte dos dentes, acrescentam.

Para quem deseja continuar a consumir vinagre de maçã, mesmo após estas recomendações, o ideal é misturar uma pequena quantidade num grande copo de água ou utilizá-lo em receitas, como molhos para saladas. Estas orientações constam da resposta assinada por Toni Golen, ginecologista-obstetra e professora em Harvard, e Hope A. Ricciotti, também docente e editora da Harvard Women's Health Watch.

Temas: Vinagre de maçã

