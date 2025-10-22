Beatriz denunciou o pai por violência doméstica aos 16 anos. Foi apanhado em flagrante, mas a mãe recusou testemunhar contra o marido

Aos 16 anos, Beatriz teve a coragem que a mãe nunca conseguiu ter. Depois de anos a assistir a agressões físicas e verbais dentro de casa, a jovem denunciou o próprio pai por violência doméstica e viu-o ser algemado à sua frente.

Beatriz teve coragem de fazer o que a mãe nunca conseguiu — denunciar o agressor que aterrorizou a família durante anos.

Beatriz tinha apenas 16 anos quando tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida: denunciar o próprio pai por violência doméstica. Durante seis anos, viu a mãe ser agredida física e verbalmente, e viveu o medo constante dentro de casa. “A minha mãe nunca iria ter coragem de o fazer”, contou no programa Dois às 10.

Até aos 10 anos, Beatriz recorda uma infância feliz. Mas tudo mudou quando começaram as discussões e, depois, as agressões. Ela e o irmão, nove anos mais novo, tentavam intervir. O ambiente tornou-se insuportável e, aos 16 anos, Beatriz decidiu procurar ajuda junto das autoridades. O pai acabou detido — algemado à frente dela — e a família foi acolhida numa casa de abrigo.

A jovem garante que sabia que a mãe, dependente emocional e financeiramente do marido, nunca o denunciaria. Tanto que recusou testemunhar contra o agressor. Beatriz disse: «Na altura, ela pensava que estava a destruir a família. Por muito tempo, quis-nos poupar a isso»

Hoje, a mãe refez a vida e vive em França. Beatriz acredita que a denúncia salvou as duas — e que o silêncio nunca é a solução.