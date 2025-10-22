Beatriz denunciou o pai por violência doméstica aos 16 anos. Foi apanhado em flagrante, mas a mãe recusou testemunhar contra o marido

  • Dois às 10
  • Há 3h e 18min

Aos 16 anos, Beatriz teve a coragem que a mãe nunca conseguiu ter. Depois de anos a assistir a agressões físicas e verbais dentro de casa, a jovem denunciou o próprio pai por violência doméstica e viu-o ser algemado à sua frente.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Beatriz teve coragem de fazer o que a mãe nunca conseguiu — denunciar o agressor que aterrorizou a família durante anos.

Beatriz tinha apenas 16 anos quando tomou uma das decisões mais difíceis da sua vida: denunciar o próprio pai por violência doméstica. Durante seis anos, viu a mãe ser agredida física e verbalmente, e viveu o medo constante dentro de casa. “A minha mãe nunca iria ter coragem de o fazer”, contou no programa Dois às 10.

Até aos 10 anos, Beatriz recorda uma infância feliz. Mas tudo mudou quando começaram as discussões e, depois, as agressões. Ela e o irmão, nove anos mais novo, tentavam intervir. O ambiente tornou-se insuportável e, aos 16 anos, Beatriz decidiu procurar ajuda junto das autoridades. O pai acabou detido — algemado à frente dela — e a família foi acolhida numa casa de abrigo.

A jovem garante que sabia que a mãe, dependente emocional e financeiramente do marido, nunca o denunciaria. Tanto que recusou testemunhar contra o agressor. Beatriz disse: «Na altura, ela pensava que estava a destruir a família. Por muito tempo, quis-nos poupar a isso»

Hoje, a mãe refez a vida e vive em França. Beatriz acredita que a denúncia salvou as duas — e que o silêncio nunca é a solução.

Temas: Violencia Doméstica Família Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio Ramos

A Não Perder

É isto que deve fazer às botas de camurça manchadas pela chuva. Vão ficar como novas

Há 2h e 12min

Sujou-se com combustível ao abastecer o carro? Saiba como eliminar o cheiro

Há 2h e 42min

É assim que vai manter os retrovisores limpos mesmo em dias chuvosos

Há 3h e 12min

Condução deixa de ser permitida apenas a partir dos 18 anos. Saiba o que mudou

Há 3h e 26min

Faça isto e mantenha a pintura do seu carro impecável durante o inverno

Há 3h e 42min

Tão próximo como um cão ou gato. Este animal que fala pode ser a sua próxima companhia

Hoje às 13:08

Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

Hoje às 12:41
MAIS

Mais Vistos

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Hoje às 11:59

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Hoje às 11:13

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Ontem às 12:00

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Ontem às 11:56

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

Ontem às 15:30

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Fora do Estúdio

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

20 out, 10:58

Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan

20 out, 08:50

Irmã de Cláudio Ramos está desaparecida há uma semana. Apresentador pede ajuda

19 out, 11:20

Fotos

É isto que deve fazer às botas de camurça manchadas pela chuva. Vão ficar como novas

Há 2h e 12min

Sujou-se com combustível ao abastecer o carro? Saiba como eliminar o cheiro

Há 2h e 42min

É assim que vai manter os retrovisores limpos mesmo em dias chuvosos

Há 3h e 12min

Beatriz denunciou o pai por violência doméstica aos 16 anos. Foi apanhado em flagrante, mas a mãe recusou testemunhar contra o marido

Há 3h e 18min