«Não acredito em ti»: Ana vivia em casa da mãe quando lhe disse que sofria de violência doméstica

Esta história contada no «Dois às 10» deixa um alerta para todas as famílias.

Ana Costa, de 25 anos, tem uma história marcada pela dor, mas também pela coragem. Durante quatro anos, viveu uma relação abusiva e violenta — tudo isto dentro da casa da própria mãe, sem que ninguém se apercebesse do que se passava.

Em conversa no programa «Dois às 10», Ana revelou o sofrimento em silêncio e o impacto que isso teve na relação com a mãe, Maria Adelaide, que hoje assume, com emoção: “Eu disse "Não acredito em ti". Sinto-me culpada por não me ter apercebido que a minha filha sofria.”

A jovem viveu este pesadelo com um parceiro que, segundo Maria Adelaide, era “educado, prestável, e fazia tudo quando os sogros estavam por perto”. Só quatro anos depois, quando a verdade foi finalmente revelada, o agressor foi expulso de casa: “Não compreendo porque é que ela não me contou”, desabafa a mãe, que admite carregar essa mágoa para sempre.

Uma vida marcada pela perda… e pela força

A história de Ana não se resume à violência doméstica. Desde muito jovem, enfrentou desafios dolorosos:

Aos sete anos , perdeu o tio Ricardo, que era como um pai.

Sofreu de bullying na escola durante três anos.

Aos 16 anos , viu o melhor amigo morrer à sua frente — entrou em choque pós-traumático e esteve dois dias em coma .

Enfrentou ainda problemas financeiros, relações falhadas, e até um aborto espontâneo, numa altura em que a mãe combatia um cancro da mama.

“Tudo colapsou: a minha relação, a saúde da minha mãe, o luto do meu filho”, recorda Ana.

Uma nova esperança

Depois de tudo, Ana reconstruiu-se. Encontra hoje no namorado, Pedro, um novo capítulo, onde a tranquilidade e o respeito são base de uma relação saudável: “Quero inspirar outras mulheres. É possível sair do ciclo da dor.”