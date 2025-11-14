Assinou termo de responsabilidade, saiu da casa-abrigo e voltou para o marido agressor. O que aconteceu depois foi a gota de água

Salomé Ventura partilhou no “Dois às 10” a história dura que marcou toda a sua vida — da perda familiar à violência doméstica e ao renascimento ao lado dos filhos.

A história de Salomé Ventura, convidada do “Dois às 10”, é marcada por perdas profundas, dor acumulada e uma resistência que desafia tudo o que viveu. Depois de uma infância devastadora, uma juventude cheia de lutos e nove anos de violência doméstica, Salomé tomou uma decisão extrema: deixou a casa-abrigo onde se refugiara com os filhos e voltou para o marido agressor.

Depois de ter sido mãe solteira do primeiro filho e de ter emigrado e regressado ao país, Salomé acreditou que tinha finalmente encontrado estabilidade. Mas o início do segundo relacionamento transformou-se num pesadelo de nove anos.

As agressões começaram quando estava grávida do segundo filho. Entre episódios de violência, vinham pedidos de desculpa e presentes. Até que um dia, meio despida e ensanguentada, fugiu para um café a pedir ajuda.

Salomé foi encaminhada para uma casa-abrigo em Penafiel — uma experiência que descreve como extremamente difícil. Sentindo-se desesperada e sem apoio, assinou um termo de responsabilidade, assumindo por escrito os riscos, e decidiu sair da casa-abrigo e voltar para o marido agressor.

Pouco tempo depois, o que aconteceu foi a gota d’água: o homem terá agredido os filhos de Salomé e esta descobriu várias traições.

Foi então que decidiu romper definitivamente. Hoje, Salomé garante ter finalmente reconstruído a vida ao lado dos três filhos. O testemunho de Salomé no “Dois às 10” foi uma das histórias mais marcantes da semana: um percurso de sobrevivência, coragem e libertação, que mostra que mesmo depois de anos de dor, é possível recomeçar.