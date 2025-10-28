Atirada contra uma montra pelo namorado, jovem de 15 anos sentiu-se culpada: «Pensava que era normal»

Tinha apenas 15 anos quando o amor se transformou em medo. Eva acreditava que as agressões faziam parte de uma relação “normal”, até perceber que estava a ser vítima de violência às mãos de quem dizia amá-la.

Aos 15 anos, Eva acreditava estar a viver uma história de amor. O namorado, mais velho, parecia atencioso e protetor. Oferecia-lhe flores, chocolates e palavras doces. Mas o encanto durou pouco. A relação depressa se transformou num pesadelo marcado por ciúmes, agressões e medo constante.

Num dos episódios mais marcantes, Eva foi empurrada violentamente contra uma montra, apenas por ter cumprimentado um amigo. “Na altura, achei que era normal. Pensei que era culpa minha”, recorda a jovem, agora com 18 anos, no programa “Dois às 10”.

Os primeiros sinais foram subtis: chamadas incessantes, mensagens de controlo e uma necessidade constante de saber onde ela estava. “Ele dizia que me amava, mas também dizia que se falasse com outro rapaz ia matar-me e à minha família”, confessou.

A mãe, Sara Esteves, descreve a transformação da filha: “A Eva deixou de falar comigo, de me abraçar, de sair com as amigas. Percebi que algo estava errado, mas ela escondia tudo.”

O terror prolongou-se durante três anos. Eva viveu isolada, afastada da escola e dos amigos. “Fui-me anulando. Já não sabia quem era.” Hoje, fala com serenidade, mas as marcas emocionais são profundas.

A história de Eva é um alerta para muitos adolescentes que vivem relações abusivas sem o reconhecer.