Mulher encontrada viva num caixão que seguia para o crematório: «Já estaria a bater na madeira há algum tempo»

Uma mulher foi encontrada viva dentro do caixão quando estava à porta de um crematório

Os funcionários de um crematório ficaram chocados quando se aperceberam de barulho vindo de um caixão que levaria o corpo de uma mulher morta. Tratava-se da própria "falecida" que, afinal, estava viva. O caso aconteceu na Tailândia e está a ter repercussão internacional.

Foi o próprio templo budista, onde se fazem as cremações numa localidade nos arredores de Banguecoque, que publicou na sua página de Facebook um vídeo onde se vê a mulher deitada num caixão branco na parte traseira de uma carrinha, mexendo ligeiramente os braços e a cabeça.

Segundo escreve o The Guardian , com base em declarações do responsável do templo, foi o irmão da mulher, de 65 anos, que a transportou para ser cremada. O homem explicou que a mulher estava acamada há cerca de dois anos, tendo a sua saúde piorado e que deixou de estar responsiva, parecendo ter deixado de respirar dois dias antes. O irmão colocou-a então num caixão e iniciou uma viagem de 500 quilómetros até um hospital na capital.

O mesmo responsável acrescentou que o hospital recusou o corpo para doação de órgãos por falta de um certificado oficial de óbito. Como o templo oferece um serviço gratuito de cremação, o irmão procurou-os depois, mas também aí recebeu uma recusa devido à ausência do documento.

O responsável explicou que estava a indicar ao irmão como obter o certificado de óbito quando ouviram bater dentro do caixão. A equipa avaliou então a mulher e encaminhou-a para um hospital próximo.