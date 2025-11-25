Mulher encontrada viva num caixão que seguia para o crematório: «Já estaria a bater na madeira há algum tempo»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:48

Uma mulher foi encontrada viva dentro do caixão quando estava à porta de um crematório

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Os funcionários de um crematório ficaram chocados quando se aperceberam de barulho vindo de um caixão que levaria o corpo de uma mulher morta. Tratava-se da própria "falecida" que, afinal, estava viva. O caso aconteceu na Tailândia e está a ter repercussão internacional.

Foi o próprio templo budista, onde se fazem as cremações numa localidade nos arredores de Banguecoque, que publicou na sua página de Facebook um vídeo onde se vê a mulher deitada num caixão branco na parte traseira de uma carrinha, mexendo ligeiramente os braços e a cabeça.

Segundo escreve o The Guardian , com base em declarações do responsável do templo, foi o irmão da mulher, de 65 anos, que a transportou para ser cremada. O homem explicou que a mulher estava acamada há cerca de dois anos, tendo a sua saúde piorado e que deixou de estar responsiva, parecendo ter deixado de respirar dois dias antes. O irmão colocou-a então num caixão e iniciou uma viagem de 500 quilómetros até um hospital na capital.

O mesmo responsável acrescentou que o hospital recusou o corpo para doação de órgãos por falta de um certificado oficial de óbito. Como o templo oferece um serviço gratuito de cremação, o irmão procurou-os depois, mas também aí recebeu uma recusa devido à ausência do documento.

O responsável explicou que estava a indicar ao irmão como obter o certificado de óbito quando ouviram bater dentro do caixão. A equipa avaliou então a mulher e encaminhou-a para um hospital próximo.

Temas: Viral Tailândia Caixão

RELACIONADOS

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

No dia em que completou 22 anos, Cátia perdeu o filho: «O que custou mais foi vir com ele morto dentro de mim»

Tem 5 anos e não anda nem fala. Depois de centenas de exames, os médicos continuam sem respostas

A Não Perder

Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Hoje às 17:00

Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Hoje às 16:30

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Os cortes de cabelo e penteados que mudaram o visual destas mulheres: uma inspiração para a próxima visita ao cabeleireiro

Hoje às 16:00

Poucos condutores conhecem a função escondida no pedal do travão do carro

Hoje às 15:30

Após AVC de Nuno Markl, neurologista avisa para 3 sintomas de alerta: «Deve chamar imediatamente o 112»

Hoje às 15:29

Quase ninguém conhece a verdadeira função deste botão nos cintos de segurança

Hoje às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Hoje às 11:34

Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Ontem às 10:50

Cláudio Ramos confronta Carolina Braga: «Alguma vez gostaste do Bordin?»

Hoje às 10:01

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Hoje às 10:06

O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

Hoje às 09:02

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Ontem às 16:21

Fotos

Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Hoje às 17:00

Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Hoje às 16:30

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Os cortes de cabelo e penteados que mudaram o visual destas mulheres: uma inspiração para a próxima visita ao cabeleireiro

Hoje às 16:00