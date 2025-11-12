Estávamos constantemente cansados, até descobrirmos que nos faltava esta vitamina

Se o cansaço não o larga, talvez seja hora de descobrir qual vitamina está a sabotar a sua energia.

Sente-se frequentemente cansado e sem energia? Muitas vezes, a causa do cansaço constante, da falta de concentração e até do stress pode estar na deficiência de certos nutrientes. Um dos mais importantes é a vitamina B12, essencial para o bom funcionamento do corpo, e que muitas pessoas têm em défice sem se aperceberem.

A vitamina B12 é crucial para a formação dos glóbulos vermelhos, para a síntese do ADN e para o equilíbrio do sistema nervoso. Quando os níveis estão baixos, o corpo manifesta sinais claros: fadiga persistente, fraqueza muscular, tonturas, irritabilidade e até uma sensação de «mente nublada» estão entre os sintomas mais frequentes.

Segundo o site A24, esta vitamina encontra-se quase exclusivamente em alimentos de origem animal, como carne, fígado, peixe (salmão, atum, sardinhas), ovos e lacticínios. Para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, a melhor alternativa é optar por alimentos fortificados, como bebidas vegetais ou cereais enriquecidos, ou recorrer a suplementos recomendados por um profissional de saúde.

Apesar de a dose diária necessária ser reduzida, a presença da vitamina B12 é indispensável para manter energia, boa disposição e o equilíbrio geral do organismo.