Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 52min
Vitelão no tacho com castanhas e legumes
Vitelão no tacho com castanhas e legumes

Nada melhor que comida de conforto nos dias frios de outono, certo? Espreite esta receita.

Esta manhã, o chef Hernâni Ermida preparou uma receita ideal para os dias de outono. Conforta qualquer um num dia frio e delicia, igualmente, qualquer um, devido à explosão de sabores que oferece.

Ingredientes:

  • 1 kg de carne de vitelão ou novilho para estufar;
  • 2 cebolas;
  • 4 dentes de alho;
  • 2 folhas de louro;
  • 1 dl de azeite;
  • 2 dl de vinho branco;
  • Sal e pimenta;
  • 400g de batatas doces (pode utilizar roxa ou amarela);
  • 2 curgetes;
  • 3 cenouras medias;
  • 8 cebolinhas descascadas;
  • 300g de castanhas congeladas.

Preparação:

  1. Corte a carne em pedaços grandes, deite apara um tacho junte a cebola e os alhos picados 
  2. Grosseiramente, junte o louro, o azeite, tempere de sal e pimenta e leve ao lume.
  3. Deixe cozinhar ate começar a ferver, depois tape o tacho baixe o lume e deixe cozinhar até a carne ficar douradinha. Se for necessário, junte água aos poucos e deixe continuar a cozedura.
  4. Descasque as cenouras e corte-as em rodelas grossas, lave as curgetes e corte-a com a casca também em rodelas grossas. Descasque as cebolinhas e as batatas doces e corte-as em pedaços.
  5. Quando a carne ficar macia, junte mais um pouco de água suficiente para cozer os legumes,
  6. Junte as cebolinhas e as cenouras e deixe cozinhar.
  7. Passados 10 minutos, junte as batatas doces, as curgetes e as castanhas. Tape e deixe ferver até que os legumes fiquem tenros, mas crocantes.
  8. Verifique o sal e sirva bem quente.
Temas: Receita de carne Castanhas

