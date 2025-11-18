Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

Nada melhor que comida de conforto nos dias frios de outono, certo? Espreite esta receita.
Esta manhã, o chef Hernâni Ermida preparou uma receita ideal para os dias de outono. Conforta qualquer um num dia frio e delicia, igualmente, qualquer um, devido à explosão de sabores que oferece.
Ingredientes:
- 1 kg de carne de vitelão ou novilho para estufar;
- 2 cebolas;
- 4 dentes de alho;
- 2 folhas de louro;
- 1 dl de azeite;
- 2 dl de vinho branco;
- Sal e pimenta;
- 400g de batatas doces (pode utilizar roxa ou amarela);
- 2 curgetes;
- 3 cenouras medias;
- 8 cebolinhas descascadas;
- 300g de castanhas congeladas.
Preparação:
- Corte a carne em pedaços grandes, deite apara um tacho junte a cebola e os alhos picados
- Grosseiramente, junte o louro, o azeite, tempere de sal e pimenta e leve ao lume.
- Deixe cozinhar ate começar a ferver, depois tape o tacho baixe o lume e deixe cozinhar até a carne ficar douradinha. Se for necessário, junte água aos poucos e deixe continuar a cozedura.
- Descasque as cenouras e corte-as em rodelas grossas, lave as curgetes e corte-a com a casca também em rodelas grossas. Descasque as cebolinhas e as batatas doces e corte-as em pedaços.
- Quando a carne ficar macia, junte mais um pouco de água suficiente para cozer os legumes,
- Junte as cebolinhas e as cenouras e deixe cozinhar.
- Passados 10 minutos, junte as batatas doces, as curgetes e as castanhas. Tape e deixe ferver até que os legumes fiquem tenros, mas crocantes.
- Verifique o sal e sirva bem quente.