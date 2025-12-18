Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:50

Uma explosão num prédio residencial em França provocou a morte de duas crianças, de três e cinco anos, familiares de um jogador de futebol português, mergulhando uma família emigrante numa dor profunda e chocando a comunidade local e nacional.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Uma tragédia abalou a comunidade portuguesa em França e deixou de luto a família do futebolista Vitinha. Duas crianças, de três e cinco anos, morreram na sequência de uma explosão num edifício residencial em Trévoux, cidade situada na região de Ain, no norte de Lyon. Os meninos eram filhos de um emigrante português e familiares diretos do jogador.

Através das redes sociais, Vitinha partilhou a dor da família e fez um apelo emocionado. “A minha família está de luto. O meu primo Bruno perdeu os filhos numa tragédia em França. Quem puder ajudar a amparar esta dor, deixo o link aqui. Agradeço de coração”, escreveu o avançado português, atualmente ao serviço do Genoa, em Itália.

Para ajudar a família veja aqui.

A explosão ocorreu na passada segunda-feira, dia 15 de dezembro, por volta das 17h30 locais, num prédio de quatro andares situado perto de uma escola secundária. Para além das duas crianças que perderam a vida, registaram-se pelo menos dez feridos, alguns em estado grave.

Segundo as mais recentes conclusões da investigação, a explosão terá sido provocada de forma intencional por uma mulher que residia no mesmo prédio, sendo esta a terceira vítima mortal confirmada.

No que diz respeito à família portuguesa, a mãe das crianças e o terceiro filho do casal sobreviveram. O pai, natural de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, não estaria no local quando ocorreu a tragédia e encontra-se em estado de choque.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades francesas, numa tragédia que comoveu não só a região de Trévoux, mas também Portugal, onde multiplicam-se as mensagens de solidariedade à família enlutada.

Temas: Vitinha Explosão França França Atualidade

Atualidade

Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”

Hoje às 15:12

Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações

Hoje às 12:33

Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos

Hoje às 12:21

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Ontem às 12:31

Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"

Ontem às 12:25

Filho de Susana Gravato regressa às notícias. Saiba os últimos pormenores do homicídio que abalou o país

15 dez, 12:44

Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal

15 dez, 12:30
MAIS

Mais Vistos

Maria Botelho Moniz revela a primeira grande figura da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:32

Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”

15 dez, 11:16

Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”

Ontem às 12:31

Separada há mais de 10 anos, Palmira nunca se divorciou a pedido do sogro: «Não nos falamos, mas lavo-lhe a roupa»

Ontem às 10:22

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esqueça o bolo-rei e aposte neste bolo de Natal

Hoje às 10:00

Natal com menos calorias. Experimente este Bolo de Rainha saudável

Ontem às 18:00

7 minutos é o tempo que demora a fazer estas filhoses saudáveis na air fryer

Ontem às 17:30

Há um segredo para fazer a aletria perfeita. E quem nos contou foi Manuel Luís Goucha

Ontem às 14:33

Fora do Estúdio

Lembra-se de Tieta? Aos 84 anos, forma física de Betty Faria faz corar muitas mulheres jovens

Hoje às 15:27

Zé, ex-noivo de Liliana, mostra como este ano o Natal é diferente: «A vida dá voltas»

Hoje às 09:43

Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs

Hoje às 08:51

Ausente das galas do «Secret Story», Vera mostra-se ao lado de Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 16:41

Fotos

Vai passar o Natal em duas casas? Eis a tradição suiça que vai salvar a sua consoada

Há 3h e 28min

Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?

Há 3h e 58min

Nunca se deite sem desligar este eletrodoméstico. Explicamos os motivos

Hoje às 16:00

Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português

Hoje às 15:50