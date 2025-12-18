Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português

Uma explosão num prédio residencial em França provocou a morte de duas crianças, de três e cinco anos, familiares de um jogador de futebol português, mergulhando uma família emigrante numa dor profunda e chocando a comunidade local e nacional.

Uma tragédia abalou a comunidade portuguesa em França e deixou de luto a família do futebolista Vitinha. Duas crianças, de três e cinco anos, morreram na sequência de uma explosão num edifício residencial em Trévoux, cidade situada na região de Ain, no norte de Lyon. Os meninos eram filhos de um emigrante português e familiares diretos do jogador.

Através das redes sociais, Vitinha partilhou a dor da família e fez um apelo emocionado. “A minha família está de luto. O meu primo Bruno perdeu os filhos numa tragédia em França. Quem puder ajudar a amparar esta dor, deixo o link aqui. Agradeço de coração”, escreveu o avançado português, atualmente ao serviço do Genoa, em Itália.

Para ajudar a família veja aqui.

A explosão ocorreu na passada segunda-feira, dia 15 de dezembro, por volta das 17h30 locais, num prédio de quatro andares situado perto de uma escola secundária. Para além das duas crianças que perderam a vida, registaram-se pelo menos dez feridos, alguns em estado grave.

Segundo as mais recentes conclusões da investigação, a explosão terá sido provocada de forma intencional por uma mulher que residia no mesmo prédio, sendo esta a terceira vítima mortal confirmada.

No que diz respeito à família portuguesa, a mãe das crianças e o terceiro filho do casal sobreviveram. O pai, natural de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, não estaria no local quando ocorreu a tragédia e encontra-se em estado de choque.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades francesas, numa tragédia que comoveu não só a região de Trévoux, mas também Portugal, onde multiplicam-se as mensagens de solidariedade à família enlutada.