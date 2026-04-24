A verdade sobre chegar cedo ao aeroporto: quase ninguém sabe isto

A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

Se vai viajar em breve, há algo sobre horários de aeroporto que devia rever.

Os portugueses tendem a adotar uma abordagem cautelosa quando viajam de avião, e isso nota-se logo no momento em que chegam ao aeroporto. Um estudo recente da eDreams indica que mais de metade dos viajantes nacionais prefere chegar com maior antecedência do que a recomendada, optando por aguardar tranquilamente no terminal antes do embarque.

Segundo os dados, 56% chegam mais cedo do que o necessário, enquanto 41% seguem o horário sugerido pelas companhias aéreas. Apenas uma pequena percentagem admite chegar mesmo em cima da hora. Este comportamento revela um perfil predominantemente organizado, paciente e cumpridor das regras.

No momento do embarque, a atitude mantém-se serena. A maioria dos portugueses (66%) prefere permanecer sentada até ser chamada, um valor superior à média global. Ainda assim, há quem escolha esperar de pé junto à porta de embarque — sobretudo os mais jovens — e uma minoria que prefere entrar por último.

Apesar desta postura geralmente calma, existem comportamentos que incomodam bastante nos aeroportos. Entre os principais estão ocupar lugares com malas ou objetos sem se sentar, falar ao telefone em voz alta e deixar lixo nas áreas de embarque. Também furar filas ou não respeitar o espaço na recolha de bagagens são atitudes mal vistas.

O estudo evidencia ainda diferenças geracionais: os mais velhos irritam-se mais com a ocupação indevida de lugares, enquanto os mais jovens apontam o tom de voz elevado como o comportamento mais desagradável.