Quase ninguém conhece estes 3 segredos para encontrar voos baratos

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A maioria das pessoas paga demasiado pelos voos porque comete os mesmos erros na altura da reserva. Estes três truques podem mudar isso.

Para quem procura poupar nos voos, o criador de conteúdos @francktravels revelou três truques que podem ajudar — e muito — na hora de comprar bilhetes de avião.

1. Escolher o momento certo para reservar voos

De acordo com os criadores, os bilhetes tendem a ficar mais baratos entre as 12h de terça-feira e as 23h de quarta-feira. Já entre a tarde de quinta-feira e a noite de sábado, os preços costumam subir significativamente. Estar atento a este detalhe pode traduzir-se em poupanças importantes.

2. Utilizar uma VPN para evitar aumentos nos preços

As companhias aéreas conseguem perceber quando o mesmo utilizador pesquisa repetidamente um voo e, em muitos casos, os preços acabam por aumentar automaticamente. Para contornar essa situação, a solução passa por usar uma VPN, como a aplicação da Surfshark, que permite alterar a localização virtual e evitar este tipo de subida artificial dos valores.

3. Verificar no AirHint qual é a melhor altura para comprar

Outra ferramenta útil é o site AirHint, que mostra se compensa esperar porque o preço poderá descer ou se, pelo contrário, é melhor avançar já com a compra antes que o valor aumente. Desta forma, é mais fácil evitar decisões erradas e garantir o voo ao melhor preço possível.