Aconteceu isto com o seu voo? Poucos sabem, mas tem direito a uma compensação monetária

Poucos passageiros sabem, mas atrasos, cancelamentos ou voos lotados podem abrir a porta a direitos que vão muito além de esperar no aeroporto. Dependendo da situação, você pode ter direito a refeições, hospedagem e até compensações em dinheiro. Descubra como garantir os seus direitos.

Muitos passageiros não sabem que, ao adquirirem um bilhete de avião, passam a possuir direitos específicos, que podem ser reclamados até três anos após a viagem.

Os criadores de conteúdos de viagens @rafaelandfranck reuniram algumas das situações mais frequentes e partilharam no TikTok, nas quais é possível exigir apoio ou compensação:

Voo atrasado 2 horas: Se o seu voo sofrer um atraso de pelo menos duas horas, tem direito a uma refeição paga pela companhia aérea .

Voo cancelado, atraso superior a 3 horas ou voo lotado: Caso não consiga embarcar devido a qualquer destes motivos, tem direito a uma compensação monetária , que pode ser bastante significativa.

Atraso superior a 4 horas durante a noite: Não é obrigado a passar a noite no aeroporto; tem direito a hotel, transporte e alimentação pagos pela transportadora.

Proteção extra para a bagagem: Para evitar que a sua mala de porão seja danificada, pode solicitar que seja registada como «frágil», sem qualquer custo adicional.

Estes direitos aplicam-se a voos dentro da União Europeia ou com partida de território europeu e são garantidos por lei — apenas precisa de os conhecer para poder reivindicá-los.