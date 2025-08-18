Teve um voo atrasado ou cancelado nos últimos 3 anos? Ainda pode pedir uma indemnização

Poucos passageiros têm conhecimento de que atrasos, cancelamentos ou voos com lotação esgotada podem dar origem a direitos que vão muito além de simplesmente esperar no aeroporto. Conforme a situação, pode ter direito a refeições, alojamento e até compensações financeiras. Saiba como assegurar os seus direitos.

Muitos passageiros desconhecem que, ao comprar um bilhete de avião, adquirem direitos específicos que podem ser reclamados até três anos após a viagem.

Os criadores de conteúdos de viagens @rafaelandfranck reuniram algumas das situações mais comuns e partilharam no TikTok, nas quais é possível exigir apoio ou compensação:

Voo atrasado 2 horas: Se o seu voo sofrer um atraso de pelo menos duas horas, tem direito a refeições pagas pela companhia aérea .

Voo cancelado, atraso superior a 3 horas ou voo lotado: Caso não consiga embarcar devido a qualquer destes motivos, tem direito a compensação monetária , que pode ser bastante significativa.

Atraso superior a 4 horas durante a noite: Não é obrigado a passar a noite no aeroporto; tem direito a hotel, transporte e alimentação pagos pela transportadora .

Proteção extra para a bagagem: Para evitar danos na sua mala de porão, pode solicitar que seja registada como «frágil», sem custos adicionais.

Os criadores recomendam recorrer a plataformas para garantir que recebe as compensações de forma rápida e segura.

Estes direitos aplicam-se a voos dentro da União Europeia ou com partida de território europeu e são garantidos por lei — basta conhecê-los para os poder reivindicar.