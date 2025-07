Influencers portugueses revelam truque com o Google para encontrar voos baratos

Encontrar voos baratos pode parecer um desafio, mas alguns influencers portugueses estão a revelar um truque simples que usam com o Google para poupar centenas de euros em viagens. A estratégia, que se tornou viral nas redes sociais, está ao alcance de qualquer pessoa com acesso à internet — e não envolve sites obscuros nem promoções duvidosas.

Viajar é sempre uma experiência agradável, especialmente quando não representa um grande custo. Se é daquelas pessoas para quem o destino é indiferente, desde que possa viajar, existe um truque para encontrar voos sempre ao preço mais baixo.

Os influenciadores Nuno e Sofia, que gerem a página de Instagram @flytwoescape, partilham com os seus seguidores as viagens de sonho que realizam. Num vídeo recente, explicaram como conseguem viajar de avião sem gastar muito dinheiro.

O segredo, segundo o casal, está no Google Flights. Explicaram que, quando procuram as tarifas mais acessíveis, utilizam esta plataforma online, introduzindo apenas a cidade de origem e selecionando como destino “qualquer lugar”. Deixam as datas em branco, permitindo que o motor de busca apresente opções para viagens de uma semana nos próximos seis meses.

Se, por outro lado, quiser viajar num mês específico ou preferir uma escapadinha de fim de semana, o Google Flights permite ajustar tanto a duração da viagem como o período. A plataforma também permite consultar opções de alojamento.

Para comprar os bilhetes, o casal refere que é possível fazê-lo diretamente no site da companhia aérea.

Veja no vídeo como pode fazer esta pesquisa e marcar as suas próximas férias.