Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Veja quem passou à próxima fase das Novas 7 Maravilhas

Está concluída a primeira fase de apuramento regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal na Região Norte, que decorreu em Monção com o apoio do Município e do Turismo Porto e Norte de Portugal.

Após um período marcado por intensa participação pública e forte mobilização dos territórios, foram selecionados os 14 finalistas regionais que irão representar o Norte nas próximas etapas da competição. Os apurados correspondem aos dois candidatos mais votados pelo público em cada uma das sete categorias a concurso.

A divulgação dos resultados aconteceu durante uma emissão especial da TVI e TVI Player, transmitida em direto entre as 15h e as 19h a partir da Praça Deu-la-Deu, em Monção. O programa foi conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, que acompanharam ao longo da tarde a revelação dos candidatos selecionados.

ACOMPANHE AS SETE MARAVILHAS NO TVI PLAYER

Conheça os 14 finalistas da Região Norte:

Castelos

  • Castelo de Bragança | Bragança
  • Fortaleza de Valença | Valença

Grandes Obras

  • Aqueduto de Vila do Conde | Vila do Conde
  • Ponte Medieval de Ponte da Barca | Ponte da Barca
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

História

  • Domus Municipalis de Bragança | Bragança
  • Termas Romana Aquae Flaviae | Chaves

Religião

  • Mosteiro de S. Martinho de Tibães | Braga
  • Santuário Senhora da Graça | Mondim de Basto

Século XX

  • Parque Termal de Pedras Salgadas | Vila Pouca de Aguiar
  • Picote – Moderno Escondido | Miranda do Douro

Século XXI

  • Casa da Música | Porto
  • Terminal de Cruzeiro de Leixões | Matosinhos

Turismo

  • Casa de Mateus | Vila Real
  • Torre dos Clérigos | Porto

DESCARREGUE A TVI PASS PARA VOTAR

O apuramento destes 14 finalistas regionais confirma a diversidade e a riqueza patrimonial do Norte de Portugal, uma região que se distingue pela sua herança histórica, cultural, arquitetónica, natural e identitária.

Ao longo do processo, os candidatos mobilizaram comunidades, instituições, autarquias e visitantes, evidenciando o papel central do património na valorização dos territórios e na afirmação das suas singularidades.

Para o presidente das 7 Maravilhas de Portugal, Luís Segadães, “a escolha dos 14 finalistas representa um importante reconhecimento do valor dos patrimónios distinguidos, mas também do empenho das populações que participaram ativamente nesta fase do concurso. A forte adesão registada demonstra o interesse crescente dos portugueses pela preservação, promoção e divulgação do património nacional”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Já Matilde Reymão, embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal, considera que “é inspirador ver a mobilização das comunidades em torno do património que as representa e que ajuda a contar a história de Portugal”.

O processo de votação continua a decorrer através de chamada telefónica, utilizando os números associados a cada candidato, e também por via digital através da aplicação TVI Pass.

Para garantir rigor, transparência e segurança no tratamento das votações, todo o processo é auditado pela consultora internacional PwC.

Temas: Votar 7 maravilhas de portugal Finalistas norte
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

TVI transmite em direto a primeira eliminatória das 7 Maravilhas de Portugal. Já votou?

Já pode votar nas Novas 7 Maravilhas de Portugal. Há 147 patrimónios na corrida

Novas 7 Maravilhas de Portugal: há 629 patrimónios candidatos

A Não Perder

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

Ontem às 15:39

Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

Ontem às 15:14

Condenado por violência doméstica, Nuno Homem de Sá revela nome que deu à pulseira eletrónica: «É o diminutivo da minha namorada»

Ontem às 12:32

Após perder nove quilos e submeter-se a cirurgia, cantora portuguesa deixa Cristina Ferreira sem palavras: «Tu estás linda»

Ontem às 11:45

Não espere pelo Prime Day: este aspirador vertical que aspira e lava já está com 47% de desconto

Ontem às 10:33

Bronca em direto. Leomarte Freire chama Daniela Santo de "lixo": «Não tenho interesse em falar»

Ontem às 10:32
MAIS

Mais Vistos

Criança com autismo oferece presente de fé a Cristina Ferreira: «Tu sabes que eu acredito e confio»

Ontem às 11:01

Flávio viu o pai abandonar a mãe depois do diagnóstico de cancro: «Já o retirei da minha vida»

Ontem às 11:55

Revoltado com o que ouviu, Leomarte Freire manda recado a comentador da TVI: «Esquece-se do papel que fez»

Ontem às 10:11

Antes de morrer, mãe de Flávio fez um pedido emocionante ao filho: «Foi a primeira coisa que ela pediu»

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Ontem às 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Jéssica Vieira desvenda detalhes sobre o novo namorado: «Era esta a pessoa que procurava há muito tempo. E estava tão perto»

Ontem às 09:36

Inédito: Catarina Miranda mostra o presente que nunca chegou às mãos de Afonso Leitão

15 jun, 16:18

Jéssica Vieira e Marcelo Palma acabam com os rumores e revelam finalmente o que os une

15 jun, 10:28

Fotos

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Ontem às 16:07

Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

Ontem às 15:39

Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

Ontem às 15:14