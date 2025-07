Mãe recorda pergunta de médica antes da morte do filho de 11 anos: «Já mediu o seu filho? Vai ter de mandar fazer um caixão»

Momentos antes da morte do filho de 11 anos, estes pais ouviram de uma médica uma pergunta que jamais esquecerão.

No silêncio angustiante de um quarto onde antes se ouvia música, gargalhadas e histórias inventadas por uma criança feliz, permanece hoje apenas uma urna. Lá dentro, repousam as cinzas de Rodrigo — um menino de 11 anos que partiu cedo demais, vítima de uma doença rara e implacável. Para os pais, William e Paula, o tempo não cicatriza nada. Apenas aprofunda a ferida. «As pessoas dizem que, com o tempo, isto passa, mas cada vez é pior...», partilhou o pai, com os olhos vazios de cor e alma. O que deveria ser apenas uma lembrança da infância tornou-se num luto permanente, numa ausência que toma conta de tudo. «Enterraram-nos em vida», desabafou Paula, com a voz a quebrar-se entre o amor e a revolta.

Rodrigo era um menino doce, curioso, cheio de sonhos e vida. Adorava cantar e brincar com os pais. Tinha uma luz própria, uma alegria contagiante que enchia a casa. Mas num dia que parecia como tantos outros, o inesperado instalou-se com violência. Queixas vagas deram lugar a diagnósticos sombrios. O menino deixou de andar, perdeu forças, e os exames revelaram a cruel realidade: um tumor raro, agressivo e inoperável, que em poucos meses lhe devorou o corpo e a infância.

O desespero crescia a cada dia, e com ele a impotência: «O tumor começou a comê-lo todo. O meu filho era só pele e osso».

Paula não esquece o momento em que, numa consulta, ouviu o que nenhuma mãe deveria ouvir: «Já mediu o seu filho? Para a semana vai ter de mandar fazer um caixão».

Os últimos dias de Rodrigo foram passados em casa, rodeado pelos braços que sempre o amaram. Ainda assim, havia uma paz estranha nos olhos dele. Como se soubesse. Como se estivesse pronto. Rodrigo morreu nos braços da mãe, com o pai a seu lado. Silenciosamente, o menino partiu. Não gritou. Não chorou. Apenas fechou os olhos e deixou de estar. «Ali acabou a minha vida», disse Paula, num sussurro.

Hoje, William beija todas as noites a urna onde estão as cinzas do filho. A casa continua com as marcas da presença de Rodrigo: brinquedos arrumados mas nunca escondidos, fotografias que ninguém consegue tirar da parede, roupas que ainda têm o cheiro de outros tempos. O luto não tem fim. Apenas muda de forma.