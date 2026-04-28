Surpreendida por Wilson Manafá, Jéssica conta o que mudou na relação depois do Secret Story

  • Dois às 10
  • Há 2h e 7min
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Depois de uma experiência intensa no Secret Story, Jéssica Jeremias conta como está a ser a adaptação à vida real.

A ex-concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10 e acabou por revelar que a relação com Wilson Manafá saiu reforçada após o reality.

“Ficámos os dois um pouco mais ligados. Ele confiou em mim e não pensou duas vezes no que poderia ser ou não prejudicial. Sempre confiei nele e, agora, era a vez dele e assim foi”, partilhou, deixando claro que a confiança entre o casal ganhou uma nova dimensão. A ex-concorrente recebeu ainda uma mensagem surpresa.

Recorde-se que Jéssica Jeremias e Wilson Manafá estão juntos há quase oito anos, com um filho em comum. Em julho de 2023, deram mais um passo importante ao ficarem noivos.

Depois de ter posto à prova emoções, limites e relações dentro da casa, Jéssica mostra agora que, cá fora, o amor saiu mais forte — e com bases ainda mais firmes.

Veja a conversa completa:

Temas: Wilson Manafa Jessica Jeremias Secret Story Dois às 10
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