Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

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À primeira vista, parece um museu como tantos outros. Mas basta entrar para perceber que aqui a visita faz-se de forma inesperada: a bordo de um barco, numa experiência imersiva que já está a dar que falar dentro e fora de Portugal.

Mesmo em frente à Alfândega do Porto, nas margens do Rio Douro, encontra-se um espaço onde a história ganha uma nova vida de forma inesperada. Desde 2014, o World of Discoveries convida os visitantes a reviver a epopeia dos navegadores portugueses através de uma experiência que combina conhecimento, tecnologia e emoção.

Em 2026, o conceito mantém-se: proporcionar uma experiência imersiva onde passado e presente se cruzam a cada momento.

Uma experiência imersiva (mesmo para quem “não gosta de museus”)

O percurso organiza-se em várias áreas temáticas que ajudam a compreender o período dos Descobrimentos. Logo no início, em “Intentos e Inventos”, exploram-se instrumentos de navegação e modelos de embarcações da época. Segue-se “Mundos”, onde globos interativos revelam a forma como o planeta foi sendo descoberto ao longo dos séculos.

A visita prossegue na “Coberta da Nau”, uma recriação envolvente do quotidiano a bordo, acompanhada por um estaleiro naval que demonstra como eram construídos os navios que marcaram a história.

A grande surpresa: viajar… sem sair do Porto

É na fase final que a experiência ganha outra dimensão. Na sala “Embarque”, os visitantes entram num barco que os leva numa viagem por vários destinos históricos.

Entre cenários que vão de Portugal ao Brasil, passando pelo Cabo das Tormentas e por ambientes tropicais, a sensação é a de fazer parte da própria aventura. É neste momento que o museu deixa de ser apenas informativo e se torna verdadeiramente memorável.

Preços e informações atualizadas para 2026

A experiência completa mantém uma duração entre 1h30 e 2 horas.

Preços (atualizados):

Adultos: desde 18€

Crianças: desde 12€

Estudantes: desde 15€

Seniores: desde 15€

Bilhete família (2 adultos + 1 criança): desde 45€

Bilhete família (2 adultos + 2 crianças): desde 56€

O World of Discoveries continua a afirmar-se como uma das experiências culturais mais envolventes da cidade, ideal para famílias e também para quem procura um programa diferente, onde história e emoção se cruzam.

Percorra a galeria acima para ver a experiência.