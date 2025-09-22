Jarros para filtrar a água ficaram para trás: este dispositivo compacto já vende milhares

Este artigo pode conter links afiliados*

A alternativa mais simples aos tradicionais jarros de filtragem.

Em Portugal, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) garante que 98,88% da água distribuída para consumo humano é segura. Ainda assim, muitos consumidores não dispensam um filtro em casa. As razões variam: uns procuram melhorar o sabor, outros sentem maior confiança ao eliminar substâncias indesejáveis, e há ainda quem queira reduzir o consumo de plástico associado à água engarrafada.

E se antes os jarros filtrantes eram a escolha mais comum, hoje os dispositivos de torneira assumem o protagonismo. Entre os mais procurados está o X-Guard, disponível na Amazon, que soma quase 5 mil avaliações, uma média de 4 estrelas e mais de 500 compras só no último mês.

Água com sabor mais leve

O X-Guard utiliza carvão ativado de alta qualidade, capaz de reduzir até 99% do cloro e de outros elementos que afetam o sabor da água. Ao mesmo tempo, mantém os minerais essenciais, garantindo que a água continua nutritiva. O resultado é uma água mais fresca, ideal tanto para beber como para cozinhar, já que evita que os alimentos absorvam odores ou sabores indesejados.

Praticidade no dia a dia

Um dos pontos fortes é a rapidez: com um fluxo de 2 litros por minuto, a água filtrada sai quase de imediato, sem tempos de espera. Para quem passa muito tempo na cozinha ou gosta de preparar bebidas e refeições em casa, a diferença torna-se evidente.

Instalação sem complicações

O filtro é aplicado diretamente na torneira e vem acompanhado por seis adaptadores, o que permite ajustá-lo à maioria dos modelos de cozinha. A instalação é intuitiva e pode ser feita em poucos minutos, sem ferramentas adicionais.

Menos plástico, mais poupança

Cada cartucho tem capacidade para filtrar até 1000 litros de água — o equivalente a evitar cerca de 2000 garrafas de plástico. Esta característica torna o X-Guard uma escolha mais sustentável e também mais económica a longo prazo, já que o custo é inferior ao da compra contínua de água engarrafada.

Um dispositivo que conquista cada vez mais lares

Atualmente à venda por cerca de 26 €, o X-Guard tornou-se um dos filtros de torneira mais vendidos da Amazon. A popularidade explica-se pela combinação de preço acessível, simplicidade de utilização e impacto positivo no dia a dia. Com milhares de avaliações a destacar a diferença no sabor da água e a facilidade de manutenção, o sucesso parece estar para durar.

