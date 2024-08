Xana Carvalho revela ter perdido vários quilos no «Dilema». Saiba quantos e surpreenda-se

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Xana Carvalho confessou que saiu do «Dilema» bastante mais magra

Xana Carvalho foi expulsa ontem, dia 18 de agosto, do «Dilema» e marcou, esta manhã, presença no «Dois às 10», para a primeira grande entrevista após a saída do jogo.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente fez uma retrospetiva da participação no reality show e acabou por revelar que perdeu 10 quilos durante a estadia na casa.

«Foi uma experiência ótima, mas única na minha vida. Sei que dali trouxe muitas ferramentas para a minha vida, encontrei pessoas maravilhosas, emagreci 10 quilos...», confessou. «Agradeço muito ao David. Deixa-me tensa. Eu não conseguia comer», acrescentou a ex-concorrente, em tom de brincadeira, referindo-se aos conflitos que teve com David Diamond na casa.

Xana Carvalho acabou por dar a sua opinião sobre o jogo do rival David Diamond. A ex-concorrene criticou o facto do ex-colega utilizar as fragilidades de cada um dos concorrentes para jogar.

«Não é assim que se deve ganhar um programa!», acrescentou.

Veja aqui a conversa completa com Xana Carvalho.