Mais de 5 milhões de visualizações. Criança de 6 anos protagoniza momento viral em direto na TVI

  • Dois às 10
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António Xavier voltou a provar que é um dos pequenos fenómenos da internet. Depois de conquistar milhares de seguidores com os seus vídeos, o menino de apenas seis anos esteve esta semana no ‘Dois às 10’ e o momento está a tornar-se um verdadeiro sucesso nas redes sociais da TVI.

Foi o próprio Xavier quem deu início ao programa, com a boa disposição que já lhe é característica e a saudação que o tornou conhecido: «Olá, gatinhos e gatinhas!». O vídeo da sua entrada não demorou a tornar-se viral. Somando as diferentes plataformas da TVI, o momento já ultrapassa cinco milhões de visualizações.

Só no TikTok, a publicação conta com mais de três milhões de visualizações, enquanto no Instagram já soma mais de dois milhões, números que continuam a crescer.

A espontaneidade e a simpatia do pequeno criador de conteúdos voltaram a conquistar o público, que encheu as caixas de comentários com elogios.

Xavier, conhecido nas redes sociais como "Xavier Monstrinho", tornou-se uma das crianças mais populares da internet em Portugal graças aos vídeos gravados com o apoio dos pais, onde fala sobre brinquedos, livros e o seu dia a dia.

A participação no ‘Dois às 10’ acabou por reforçar esse fenómeno, transformando o início da emissão num dos conteúdos mais vistos dos últimos dias nas plataformas digitais da TVI.

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