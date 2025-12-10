De 304 para 215 euros e quase 900 vendas no último mês. Este robot da Xiaomi está imparável

Este artigo pode conter links afiliados*

Xiaomi Robot Vacuum E5
Xiaomi Robot Vacuum E5

Consulte aqui o preço do aspirador robot

Fotografia: @xiaomi.smart.home via TikTok

Mais de 900 unidades vendidas no mês passado dizem tudo sobre este modelo

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O Xiaomi H40 tornou-se numa escolha frequente entre quem procura um equipamento capaz de combinar potência, autonomia e gestão inteligente dos espaços. A promessa principal está na sucção de 10000Pa, que permite remover pó mais entranhado e resíduos pequenos numa passagem, apoiado por uma escova em V desenhada para evitar o habitual problema dos cabelos enrolados.

Outro elemento que tem contribuído para o interesse é a base de esvaziamento automático. Compacta e com um saco de 4L, permite acumular sujidade durante várias semanas, o que reduz a necessidade de intervenções frequentes.

A navegação, suportada por mapeamento LDS, é constantemente referida nas avaliações. O robot cria plantas pormenorizadas e ajusta o percurso para cobrir as divisões sem falhas evidentes. Há utilizadores que destacam a utilidade de criar mapas separados para diferentes pisos da casa, ainda que seja necessário mover a base sempre que se muda de andar. Outro comentário realça que consegue limpar cerca de 90 m² no modo mínimo, preservando autonomia suficiente para completar o ciclo.

O controlo através da aplicação e a compatibilidade com assistentes de voz são também pontos valorizados. Quem já o experimentou comenta que a configuração é simples e que a integração com Alexa facilita o uso diário, desde a definição de zonas até à programação de horários.

Em relação à lavagem do chão, as opiniões convergem: não substitui uma limpeza mais tradicional, mas ajuda a manter o chão em bom estado entre limpezas mais demoradas. Como refere um dos utilizadores, “o poder de puxar o pó é muito bom e a parte da esfregona ajuda a manter o chão com melhor aspeto”.

No geral, o Xiaomi H40 destaca-se pela combinação entre autonomia, navegação precisa e baixa necessidade de manutenção. As avaliações mostram que é visto como uma solução consistente para quem pretende automatizar parte das tarefas domésticas com fiabilidade.

Adquira aqui

aspirador xiaomi

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Xiaomi H40 Aspirador robot Amazon Xiaomi

RELACIONADOS

Desconto brutal no aspirador que todos comparam ao Dyson. Vale mesmo a pena?

Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas

O frio pede uma sala confortável: este tapete vintage vai à máquina e está com desconto

De 129€ para 40€: estes fones com ecrã tátil podem ser a prenda ideal deste Natal

A Não Perder

Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»

Há 2h e 4min

Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva

Há 3h e 5min

«Quase tão famosa como Cristiano Ronaldo»: a portuguesa que está a correr mundo com o beijo ao namorado

Há 3h e 58min

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Hoje às 08:55

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Ontem às 18:00

Existem inúmeros parques e mercados de Natal no país. Mas este tem algo único

Ontem às 17:00

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Há 3h e 34min

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Há 2h e 2min

Bruna arrasa Liliana e recebe resposta de Cristina Ferreira: «Isso são outros quinhentos que eu é que sei»

8 dez, 11:39

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Hoje às 09:55

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Ontem às 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Fora do Estúdio

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Hoje às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Ontem às 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Ontem às 15:32

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ontem às 15:01

Fotos

Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»

Há 2h e 4min

De 304 para 215 euros e quase 900 vendas no último mês. Este robot da Xiaomi está imparável

Há 2h e 19min

Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva

Há 3h e 5min

«Quase tão famosa como Cristiano Ronaldo»: a portuguesa que está a correr mundo com o beijo ao namorado

Há 3h e 58min