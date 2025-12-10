De 304 para 215 euros e quase 900 vendas no último mês. Este robot da Xiaomi está imparável

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais de 900 unidades vendidas no mês passado dizem tudo sobre este modelo

O Xiaomi H40 tornou-se numa escolha frequente entre quem procura um equipamento capaz de combinar potência, autonomia e gestão inteligente dos espaços. A promessa principal está na sucção de 10000Pa, que permite remover pó mais entranhado e resíduos pequenos numa passagem, apoiado por uma escova em V desenhada para evitar o habitual problema dos cabelos enrolados.

Outro elemento que tem contribuído para o interesse é a base de esvaziamento automático. Compacta e com um saco de 4L, permite acumular sujidade durante várias semanas, o que reduz a necessidade de intervenções frequentes.

A navegação, suportada por mapeamento LDS, é constantemente referida nas avaliações. O robot cria plantas pormenorizadas e ajusta o percurso para cobrir as divisões sem falhas evidentes. Há utilizadores que destacam a utilidade de criar mapas separados para diferentes pisos da casa, ainda que seja necessário mover a base sempre que se muda de andar. Outro comentário realça que consegue limpar cerca de 90 m² no modo mínimo, preservando autonomia suficiente para completar o ciclo.

O controlo através da aplicação e a compatibilidade com assistentes de voz são também pontos valorizados. Quem já o experimentou comenta que a configuração é simples e que a integração com Alexa facilita o uso diário, desde a definição de zonas até à programação de horários.

Em relação à lavagem do chão, as opiniões convergem: não substitui uma limpeza mais tradicional, mas ajuda a manter o chão em bom estado entre limpezas mais demoradas. Como refere um dos utilizadores, “o poder de puxar o pó é muito bom e a parte da esfregona ajuda a manter o chão com melhor aspeto”.

No geral, o Xiaomi H40 destaca-se pela combinação entre autonomia, navegação precisa e baixa necessidade de manutenção. As avaliações mostram que é visto como uma solução consistente para quem pretende automatizar parte das tarefas domésticas com fiabilidade.

