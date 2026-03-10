Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

Se está a pensar trocar de telemóvel sem gastar muito, a Festa de Ofertas da Primavera da Amazon, que decorre até 16 de março, tem uma promoção interessante num modelo acessível mas bem equipado. O Xiaomi POCO C85 está com 41% de desconto, passando de 172,70 € para 101,65 € — um valor bastante competitivo para um smartphone com grande ecrã e bateria de longa duração.

Um ecrã grande para ver tudo melhor

Um dos destaques deste modelo é o ecrã de 6,9 polegadas, pensado para quem gosta de consumir conteúdos no telemóvel. Seja para ver vídeos, navegar nas redes sociais ou jogar, o tamanho generoso cria uma experiência mais imersiva.

Além disso, a taxa de atualização adaptativa até 120 Hz ajuda a tornar a navegação mais fluida, algo que se nota especialmente ao percorrer páginas ou aplicações.

Bateria que aguenta o ritmo do dia

Outro ponto forte do POCO C85 é a bateria de 6000 mAh, bastante acima da média nesta faixa de preço. Na prática, isto significa que o telemóvel consegue acompanhar um dia inteiro de utilização intensa — e, em muitos casos, até mais.

Quando chega a altura de carregar, o suporte para carregamento rápido de 33W ajuda a reduzir o tempo ligado à tomada. Convém apenas notar que o carregador não está incluído na caixa.

Câmara pensada para o dia a dia

Para quem gosta de fotografar momentos do quotidiano, o smartphone inclui um sistema de câmara dupla com sensor principal de 50 MP com apoio de inteligência artificial.

Este sistema adapta automaticamente algumas definições consoante a cena, ajudando a captar cores mais equilibradas e melhores contrastes, seja em paisagens, retratos ou fotografias rápidas do dia a dia.

Desempenho equilibrado e muito espaço

No interior, o telemóvel utiliza um processador octa-core MediaTek, pensado para garantir um funcionamento estável nas tarefas mais comuns: redes sociais, navegação, vídeos ou jogos leves.

A versão em promoção inclui ainda 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, uma combinação generosa que permite instalar muitas aplicações, guardar fotos e vídeos e usar o telemóvel sem preocupações de espaço.

Uma oportunidade interessante abaixo dos 110 €

Com centenas de avaliações e classificação positiva dos utilizadores, o POCO C85 posiciona-se como um dos smartphones económicos mais completos nesta campanha da Amazon.

Com o preço a cair para 101,65 € durante a Festa de Ofertas da Primavera, pode ser uma boa escolha para quem procura:

um telemóvel acessível ,

grande autonomia de bateria ,

ecrã grande para vídeos e redes sociais ,

e muito armazenamento.

Como acontece com muitas promoções destes eventos, o desconto estará disponível apenas até 16 de março ou enquanto houver stock.

