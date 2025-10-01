Este telemóvel Xiaomi passou de 200€ para 162€ e está em desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Um smartphone com grande ecrã, memória generosa e bateria que dura dias.

O Xiaomi Redmi 15 é um telemóvel que combina memória generosa — 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento — com um ecrã grande de 6,9 polegadas, ideal para quem gosta de ver filmes, séries ou navegar com mais conforto. Além disso, é uma excelente opção para quem procura um smartphone potente e duradouro, e também pode ser um ótimo presente, seja para um aniversário ou para antecipar o Natal. Agora com desconto de 200€ para 162€, torna-se ainda mais apetecível para quem quer qualidade sem gastar demasiado.

Câmara que regista cada detalhe

O Xiaomi Redmi 15 tem um sistema de duas câmaras com tecnologia inteligente que ajuda a capturar fotos nítidas e detalhadas, mesmo em movimentos rápidos ou situações de luz variável. O design de quatro curvas torna o telemóvel confortável de segurar, adaptando-se naturalmente à palma da mão, o que significa que, mesmo com o ecrã grande, é fácil de usar durante longos períodos.

Bateria potente e carregamento rápido

O Xiaomi Redmi 15 possui uma bateria de 7000 mAh, que proporciona autonomia para um ou dois dias, dependendo da forma como se utiliza o telemóvel. O carregamento rápido de 33W permite repor a energia de forma eficiente, garantindo que o dispositivo esteja novamente pronto para uso em pouco tempo.

Ecrã grande e fluido

O Xiaomi Redmi 15 tem um ecrã de 6,9 polegadas, amplo e nítido, ideal não só para ver filmes, séries ou vídeos, mas também para quem lê no telemóvel, como artigos, mensagens ou livros digitais. A tecnologia utilizada adapta automaticamente a forma como as imagens são apresentadas, garantindo uma experiência suave e sem interrupções, mesmo durante movimentos rápidos ou ao navegar em conteúdos mais exigentes.

Desempenho rápido e fiável

Com um processador eficiente e 8 GB de RAM, o Redmi 15 permite abrir várias aplicações em simultâneo sem perda de velocidade. É possível navegar na internet com muitas abas abertas, jogar jogos leves ou médios e usar redes sociais e vídeos sem interrupções. Isto garante que o telemóvel se mantém fluido e fiável no dia a dia, mesmo durante tarefas mais exigentes.

