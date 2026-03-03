Xiaomi Redmi Note 14: o smartphone de 132€ que desafia câmaras de gama alta

  Hoje às 11:52

Foto: Captura de ecrã do vídeo de GH Tech Review

O smartphone que prova que não é preciso gastar muito para fotografar bem

Vamos ser francos: quando compramos um telemóvel, o que realmente interessa é simples — que tire boas fotografias e que não seja lento. E, na verdade, nem sempre é preciso gastar muito para ter isso.

O Xiaomi Redmi Note 14 é um bom exemplo. Está disponível por cerca de 132€ e tem uma avaliação média de 4,4 estrelas na Amazon, com mais de mil opiniões. Logo à partida, isto diz bastante sobre a experiência de quem já o comprou.

Fotografias que surpreendem pelo preço

O grande destaque é a câmara principal de 108 MP. Traduzindo: consegue captar imagens com bastante detalhe, mesmo quando faz zoom ou recorta a fotografia. Para o dia a dia — viagens, jantares, momentos em família ou fotos para redes sociais — entrega resultados acima do esperado nesta faixa de preço.

Além disso, o sistema ajusta automaticamente a luz e as cores, o que ajuda bastante quando não queremos perder tempo a mexer em definições.

Um ecrã grande e confortável

Tem um ecrã grande, com cores vivas e boa visibilidade mesmo na rua, sob sol. Na prática, isto significa que consegue ver vídeos, ler mensagens ou rever fotografias sem esforço.

A navegação é fluida — tudo abre de forma rápida e sem aquela sensação de “arrasto” que alguns modelos mais baratos ainda apresentam.

Autonomia para o dia inteiro

A bateria foi pensada para aguentar um dia completo de utilização normal: chamadas, redes sociais, fotografias, vídeos e alguma navegação. E quando é preciso carregar, o processo é relativamente rápido.

O que dizem os utilizadores

Quem já comprou destaca sobretudo três pontos:

  • Boa qualidade de fotografia
  • Bateria duradoura
  • Excelente relação qualidade-preço

Naturalmente, não é um telemóvel pensado para jogos muito exigentes ou para substituir um modelo topo de gama. Mas também não é isso que promete.

Vale a pena?

Para quem quer um smartphone simples, rápido no dia a dia e com uma câmara acima da média pelo preço, o Xiaomi Redmi Note 14 é uma escolha equilibrada. Não tenta impressionar com termos técnicos — na prática, faz bem aquilo que a maioria das pessoas realmente procura.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

