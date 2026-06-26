A pulseira de atividade mais vendida da Amazon custa 20€ e aguenta 18 dias sem carregar

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Com 20% de desconto, 50 modos de desporto e autonomia de 18 dias, esta é a pulseira que faz tudo o que precisa sem pesar no bolso nem no pulso.

A Xiaomi Smart Band 9 Active é a pulseira de atividade mais vendida da Amazon, com mais de 8.600 avaliações e mais de 1.000 unidades vendidas só no último mês. Durante o Prime Day, desceu de 25,40€ para 20,22€, com 20% de desconto. Para quem quer monitorizar os passos, o sono, a frequência cardíaca e os níveis de oxigénio no sangue sem gastar muito nem andar sempre a carregar o dispositivo, é difícil encontrar melhor argumento a este preço.

Leve, simples e com bateria para quase três semanas

A pulseira tem 9,99 mm de espessura e pesa muito pouco, o suficiente para se esquecer que está no pulso, incluindo durante o sono e o treino. A autonomia chega aos 18 dias com uso normal, o que na prática significa carregar uma vez de duas em duas semanas. O ecrã TFT de 1,47 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz é fluido e legível, e há mais de 100 fundos disponíveis para personalizar. Resiste à água até 5 ATM, o que a torna adequada para a piscina e para a chuva. "É muito leve e cómoda para usar o dia inteiro, não incomoda para dormir nem para treinar", resume um utilizador.

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Para quem quer o essencial sem complicações

Com 50 modos de desporto, monitorização cardíaca e de SpO2 durante todo o dia e ligação à aplicação Mi Fitness, esta pulseira cobre as necessidades da grande maioria dos utilizadores. Está disponível em várias cores e as correias são substituíveis.

Quem a comprou para oferecer a familiares mais velhos destaca a facilidade de uso: "a informação vê-se grande e clara, não é preciso andar à procura dos óculos para consultar a hora ou os passos." Outro comprador que a comprou por menos de 20€ resume: "ao princípio só queria medir o sono, mas afinal é um dispositivo muito útil para o dia a dia, com uma relação qualidade-preço surpreendentemente boa."

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