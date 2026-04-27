“Mede o sono e o stress com precisão”: esta pulseira inteligente da Xiaomi custa apenas 34€

Não precisa de investir no modelo mais caro do mercado para ter dados fiáveis sobre o seu sono e stress; esta opção da Xiaomi por 34€ oferece o equilíbrio perfeito entre preço e performance

Mais do que um simples acessório, a Xiaomi Smart Band 9 funciona como uma ferramenta completa de bem-estar que cabe no pulso. Com uma classificação de 4,5 estrelas e mais de duas mil avaliações na Amazon, este modelo destaca-se pela sua precisão ao analisar dados vitais. No último mês, mais de 200 pessoas garantiram esta versão em prateado que custa agora apenas 34€. “A relação qualidade-preço é incrível e ajuda-me imenso a controlar os meus picos de stress durante o trabalho”, afirma um utilizador satisfeito. Outro comprador reforça a utilidade ao notar que “as medições de batimentos e do oxigénio no sangue são muito fáceis de consultar”.

Sensores que analisam o seu descanso e a energia diária

Equipada com um sensor de dois canais, esta pulseira consegue medir a frequência cardíaca com uma precisão muito superior aos modelos anteriores. Esta tecnologia permite que o dispositivo identifique momentos de maior tensão e analise detalhadamente as fases do sono durante a noite. “Finalmente sinto que os dados do meu descanso batem certo com o meu cansaço ao acordar”, lê-se numa das avaliações recentes. Além disso, a integração com o sistema da Xiaomi torna a ligação ao telemóvel instantânea, permitindo acompanhar toda a evolução da atividade física e dos períodos de relaxamento de forma muito clara.

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Bateria para três semanas e resistência total à água

Um dos maiores trunfos da Smart Band 9 é a sua autonomia, uma vez que a bateria pode durar até 21 dias sem precisar de ir à tomada. O carregamento também é extremamente rápido, ficando completo em cerca de uma hora. “É um alívio não ter de carregar o relógio todos os dias, a bateria dura mesmo muito tempo”, destaca um dos comentários mais votados. Por ser resistente à água, pode ser usada no banho ou na piscina sem qualquer preocupação. Como resume uma das compradoras: “É prática, robusta e muito bonita, acaba por ser um acessório que ajuda a cuidar da saúde sem complicar a rotina”.

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