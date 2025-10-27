O gadget de 20 euros da Xiaomi que salva presentes de anos de todas as idades e entra já na lista de Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

Existe em várias cores e é um presente que faz sempre sucesso entre crianças e adultos, meninos e meninas

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há gadgets que custam o preço de um jantar fora e fazem mais por nós do que imaginamos. A Xiaomi Smart Band 9 Active é um desses casos: por 20,32€ (com desconto de 20%), este é o produto mais vendido na categoria de desporto na Amazon — e não é por acaso.

COMPRE AQUI

Com um ecrã TFT de 1,47 polegadas e uma taxa de atualização de 60 Hz (algo raro nesta gama de preço), a interação é fluida e a leitura de dados instantânea, mesmo sob luz solar direta. O corpo ultrafino de apenas 9,99 mm faz com que se esqueça que o traz no pulso. E a autonomia? Até 18 dias com uma única carga — o suficiente para atravessar duas semanas inteiras sem pensar em cabos.

A pulseira monitoriza frequência cardíaca e níveis de oxigénio no sangue (SpO2) durante todo o dia, oferece 50 modos desportivos (incluindo 10 profissionais) e resiste a água até 5 ATM, o que significa que pode ser usada no duche, na piscina ou debaixo de chuva sem preocupações. À noite, as correias luminosas aumentam a visibilidade e segurança durante corridas ou passeios — um detalhe inteligente para quem treina ao final do dia.

Personalizar é simples: mais de 100 mostradores disponíveis ou a possibilidade de usar uma fotografia própria. Disponível em cinco cores (preto, branco, verde-limão, lavanda e rosa), adapta-se a qualquer estilo. A app Mi Fitness sincroniza tudo e organiza dados de forma clara, sem complicações.

Para quem quer começar a acompanhar a atividade física sem investir numa smartband premium, esta Xiaomi é a resposta óbvia. Funciona, dura, custa pouco — e pode ser o empurrão que faltava para tornar o exercício parte da rotina.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Xiaomi Smart Band Presentes de natal

RELACIONADOS

Migalhas na gaveta, cabelos na casa de banho ou pó no carro: o aspirador super potente que pode andar sempre connosco

Quem precisa de um smartwatch caro? Esta pulseira de 42€ mede sono, stress e tem 150 modos de treino

Computadores deste tamanho? Esqueça: agora cabem numa mão e são mais baratos

Aquecedor inteligente que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato (e controla-se pelo telemóvel)

A Não Perder

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 15min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 45min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 12min

Dá para fazer isto na air fryer e quase ninguém sabe

Há 2h e 15min

«Isto é tão triste». Cristina Ferreira repara em pormenor pouco falado no caso do assassínio da vereadora de Vagos

Há 2h e 39min

Ponha isto à porta da sua casa e atrairá riqueza

Há 2h e 45min

Toma comprimidos para dormir? Psiquiatra especialista em sono deixa alerta que pode estar a ignorar

Há 3h e 8min
MAIS

Mais Vistos

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»

Hoje às 10:01

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»

Hoje às 11:58

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 45 min

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Há 3h e 15min

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Ontem às 07:44

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Fora do Estúdio

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 15min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 45min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 12min

Bruna Gomes 'indignada' com reação de Rui quando soube que Pedro Jorge e Marisa são casados

Hoje às 09:46

Fotos

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 45 min

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 15min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 45min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 12min