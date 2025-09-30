Esta é a peça da coleção de outono da Zara mais viral do momento

Não é um casaco, nem um top — é uma peça completa que conquistou as redes sociais. Esta é, sem dúvida, a peça da Zara mais viral do momento e não é difícil perceber porquê.

Um casaco confortável, elegante e simples está a tornar-se tendência nas redes sociais. A Zara apresentou uma peça ideal para os dias de outono: nem demasiado quente, nem demasiado leve, perfeita para as temperaturas desta estação.

Trata-se de um casaco-top de malha com detalhes em renda, que tem sido amplamente partilhado por várias influencers no TikTok.

O casaco tem um preço acessível de 17,95 euros e está disponível em três cores — cinzento, branco e preto —, tornando-se uma escolha versátil para diferentes estilos e ocasiões. Pode aderir aqui.