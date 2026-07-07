Amor pela vida fora. De férias, Zé Condessa e Luisinha Oliveira vivem momento inesquecível: «Que bom vivermos isto juntos»

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José Condessa e Luisinha Oliveira escolheram África para dar início ao verão. O casal esteve a desfrutar de uma aventura inesquecível no Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, e partilhou vários momentos da viagem nas redes sociais.

Entre paisagens únicas, animais em liberdade e pôr do sol de cortar a respiração, o ator mostrou-se rendido à experiência. «Não vou esquecer nunca esta bola laranja gigante que se despede de nós todos os dias no horizonte de África», escreveu José Condessa.

O ator revelou ainda que este era um sonho antigo e fez questão de sublinhar a felicidade de o concretizar ao lado de Luisinha Oliveira. «Primeiro dia e já sei que será algo que não esquecerei, que não esqueceremos. Há já uns anos que sonhava com esta viagem: nós juntos fosse onde fosse», partilhou.

Na mesma publicação, José Condessa deixou uma declaração de amor à companheira, recordando o início da relação. «Podermos estar juntos, cada vez coladinhos e com tempo como naquelas tardes de verão… Quem diria que os "caras de pum" um dia estariam a colecionar memórias e partilhar amor tão longe de casa (mas mais em casa que nunca)», escreveu.

O ator deixou ainda uma dedicatória especial a Luisinha Oliveira. «Que bom vivermos isto juntos, minha Lua, mais memórias para colecionar e lembrar com um sorriso pela vida fora. Feliz 27…», concluiu.

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As fotografias da escapadinha, que pode ver na galeria em cima, rapidamente conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios ao casal e às paisagens impressionantes da Tanzânia

 

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