Amor pela vida fora. De férias, Zé Condessa e Luisinha Oliveira vivem momento inesquecível: «Que bom vivermos isto juntos»

José Condessa e Luisinha Oliveira escolheram África para dar início ao verão. O casal esteve a desfrutar de uma aventura inesquecível no Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, e partilhou vários momentos da viagem nas redes sociais.

Entre paisagens únicas, animais em liberdade e pôr do sol de cortar a respiração, o ator mostrou-se rendido à experiência. «Não vou esquecer nunca esta bola laranja gigante que se despede de nós todos os dias no horizonte de África», escreveu José Condessa.

O ator revelou ainda que este era um sonho antigo e fez questão de sublinhar a felicidade de o concretizar ao lado de Luisinha Oliveira. «Primeiro dia e já sei que será algo que não esquecerei, que não esqueceremos. Há já uns anos que sonhava com esta viagem: nós juntos fosse onde fosse», partilhou.

Na mesma publicação, José Condessa deixou uma declaração de amor à companheira, recordando o início da relação. «Podermos estar juntos, cada vez coladinhos e com tempo como naquelas tardes de verão… Quem diria que os "caras de pum" um dia estariam a colecionar memórias e partilhar amor tão longe de casa (mas mais em casa que nunca)», escreveu.

O ator deixou ainda uma dedicatória especial a Luisinha Oliveira. «Que bom vivermos isto juntos, minha Lua, mais memórias para colecionar e lembrar com um sorriso pela vida fora. Feliz 27…», concluiu.

As fotografias da escapadinha, que pode ver na galeria em cima, rapidamente conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios ao casal e às paisagens impressionantes da Tanzânia