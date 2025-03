Irreconhecível! Como Zé Maria está 25 anos depois do «Big Brother»

Lembra-se da Ana Catharina, do Big Brother 2020? Está mais excentrica do que nunca. Veja as fotos mais marcantes

Na passada quinta-feira, 6 de março, o programa «Dois às 10» trouxe à tona a vida de Zé Maria, um nome que marcou a história da televisão portuguesa como vencedor da primeira edição do «Big Brother». Agora com 51 anos, Zé Maria tornou-se um homem irreconhecível para muitos, não apenas pelo seu aspeto físico, mas também pela vida que leva longe dos holofotes.

A transformação é evidente. Quem chega à vila de Barrancos, Beja, e se depara com um homem de gorro, barba branca e roupas pouco cuidadas a sair de um humilde Peugeot verde, dificilmente reconhece o antigo herói nacional que, em 2000, conquistou o coração dos portugueses. A sua presença na casa mais vigiada do país marcou um ponto de viragem na televisão e Zé Maria tornou-se uma figura incontornável durante um período de grande exposição mediática.

No entanto, o Zé Maria de hoje é muito diferente daquele que conquistou a fama. Hoje, Zé Maria vive de forma simples e discreta, num ambiente completamente afastado da vida pública, que tanto o exaltou na sua juventude. Mora sozinho numa pequena casa, situada por cima de um antigo talho, no centro da vila de Barrancos. A sua rotina diária é marcada pela humildade e pela tranquilidade da vida no campo. Durante o dia, Zé Maria dedica-se ao seu trabalho como jardineiro e, nos momentos livres, ocupa-se com as compras para os seus pais.

Embora consciente de que continua a ser popular, Zé Maria opta por não falar sobre o passado ou sobre a sua época de grande sucesso. A sua postura parece refletir um desejo de afastamento da fama que tanto lhe deu e, ao mesmo tempo, lhe retirou parte da sua privacidade. Prefere manter-se distante dos holofotes e leva uma vida simples, sem o luxo e as exigências da exposição pública.