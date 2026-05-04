Fábio ataca Zé em direto e reação do ex-noivo de Liliana deixa dúvidas no ar

Liliana é a nova concorrente do "Secret Story - Desafio Final" Na plateia, a assistir a tudo em estúdio, esteve o namorado, Fábio. Questionado por Cristina Ferreira sobre este novo desafio da namorada, o contabilista comentou a entrada na casa mais vigiada do País e acabou por insultar Zé Andrade , o ex-noivo da nortenha.

“Eu sei que o que ela fez antes foi porque teve uma relação tóxica com um miúdo e agora tem uma relação saudável com um homem, por isso não tem que tomar a mesma decisão nem que seja nada parecido”, afirmou Fábio, em direto.

Zé, apesar de estar na Colômbia, recorreu às redes para responder a Fábio com um vídeo: “Já dizia o meu amigo Rui: se João fala mal do Pedro, eu tinha que conhecer mais do João do que do Pedro”. "Amigo Fábio, agradeço-te todos os dias por me teres levado essa mulher. Um besito e un abraço de Medelin”, acrescentou.



"Agradecer do fundo do coração a todos os que ficaram do meu lado e me apoiaram. Se as paredes falassem…”, rematou, deixando no ar dúvidas sobre o que quis insinuar.