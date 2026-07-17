Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

  • Joana Lopes
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Um parque temático português está a conquistar destaque além-fronteiras.

O jornal espanhol Huelva Información destacou um parque temático português como um dos principais destinos de entretenimento do sul da Europa. De acordo com a publicação, "não é um parque de diversões qualquer. Tornou-se um destino de entretenimento de referência no sul da Europa graças à sua abordagem única, que combina atrações mecânicas, espetáculos de animais e divertidas atividades aquáticas”.

O artigo acrescenta ainda que, “ao contrário de outros complexos semelhantes, este local único em Portugal aposta numa fórmula que combina diversão e aprendizagem, com o objetivo de consciencializar para a proteção ambiental”.

Já sabe de que parque se trata? É o Zoomarine, situado em Albufeira. Descrito como estando “a apenas uma hora de Huelva” (cidade onde é editado o jornal), o espaço disponibiliza experiências para visitantes de todas as idades. Como refere a publicação, “o Zoomarine oferece experiências infinitas: de escorregas e piscinas a encontros emocionantes com golfinhos, focas e aves exóticas. O parque também conta com um borboletário e outras surpresas que o tornam um lugar mágico e inesquecível para crianças e adultos”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O jornal espanhol recorda que o Zoomarine já recebeu várias distinções, destacando que: “O seu esforço constante para inovar e oferecer experiências de primeira classe já lhe rendeu inúmeros prémios. Nos Portugal Travel Awards 2025, foi eleito o Melhor Parque Temático e de Diversões pela oitava vez”.

Desde que abriu portas, em 1991, o parque já acolheu milhões de visitantes, consolidando a sua posição como um dos mais importantes destinos de lazer da Península Ibérica.

A publicação destaca ainda que o Zoomarine desenvolve “projetos de educação e sensibilização ambiental, limpezas de praias, campanhas de reflorestamento e programas de recuperação e libertação de espécies marinhas nos seus centros de reabilitação”.

Além disso, o artigo recorda que “graças a este trabalho, o parque recebeu diversos prêmios e certificações internacionais. Uma das mais notáveis é a acreditação Global Humane, que mantém desde 2018 e que garante o cumprimento dos mais elevados padrões de segurança e bem-estar animal”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Zoomarine Albufeira
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

O Aquashow já não é a única escolha. Este parque aquático português está a fazer furor

É um dos maiores parques aquáticos do mundo e fica em Portugal. Tem escorregas gigantes e vista para a montanha

Este parque português está a fazer muitos esquecer a Disneyland e a Isla Mágica

Troque a Disneyland e os jardins zoológicos por este parque português. Explicamos porquê

Dicas

Todos os verões surge a mesma dúvida: afinal, pode conduzir de chinelos? E a resposta não é tão simples como parece

Agora

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

Ontem às 17:00

O Aquashow já não é a única escolha. Este parque aquático português está a fazer furor

Ontem às 15:00

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

15 jul, 17:00

Vai viajar com o cão no carro? Cuidado: se não fizer isto, pode ser multado

15 jul, 16:00

Esta lagoa de água do mar fica a apenas 45 minutos de Lisboa (e pode lá chegar de transportes públicos)

15 jul, 15:00

Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

14 jul, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”

Ontem às 10:46

Primeira entrevista de Eva Pais com o novo namorado - Veja a conversa completa

Ontem às 12:01

Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim entram em desacordo: "Que ninguém a oiça a dizer isto"

Ontem às 10:41

Gonçalo Quinaz sobre queda de Ariana: “Acho que há aqui algo mal contado”

Ontem às 10:45

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

Há 1h e 0min

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

Ontem às 16:00

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Fora do Estúdio

Após notícia que a deixou sem chão, Liliana, do Secret Story 10, partilha atualização: «Deus é grande»

Há 1h e 55min

Apresentador da TVI mostra-se rendido à surpresa do namorado: «Estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado»

Hoje às 09:42

Digno de um conto de fadas. Ao lado de Dylan Fonte, Inês Gama vive momento especial: «Vocês ainda não tinham visto»

Ontem às 15:51

João Ricardo corta relações com ex-concorrente do Big Brother: «Neste momento, não nos falamos»

Ontem às 14:47

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Todos os verões surge a mesma dúvida: afinal, pode conduzir de chinelos? E a resposta não é tão simples como parece

Agora

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

Há 1h e 0min

Após notícia que a deixou sem chão, Liliana, do Secret Story 10, partilha atualização: «Deus é grande»

Há 1h e 55min

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Há 2h e 0min