Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Um dos melhores parques aquáticos de montanha do mundo está em Portugal. Já o conhece?

Um parque temático português está a conquistar destaque além-fronteiras.

O jornal espanhol Huelva Información destacou um parque temático português como um dos principais destinos de entretenimento do sul da Europa. De acordo com a publicação, "não é um parque de diversões qualquer. Tornou-se um destino de entretenimento de referência no sul da Europa graças à sua abordagem única, que combina atrações mecânicas, espetáculos de animais e divertidas atividades aquáticas”.

O artigo acrescenta ainda que, “ao contrário de outros complexos semelhantes, este local único em Portugal aposta numa fórmula que combina diversão e aprendizagem, com o objetivo de consciencializar para a proteção ambiental”.

Já sabe de que parque se trata? É o Zoomarine, situado em Albufeira. Descrito como estando “a apenas uma hora de Huelva” (cidade onde é editado o jornal), o espaço disponibiliza experiências para visitantes de todas as idades. Como refere a publicação, “o Zoomarine oferece experiências infinitas: de escorregas e piscinas a encontros emocionantes com golfinhos, focas e aves exóticas. O parque também conta com um borboletário e outras surpresas que o tornam um lugar mágico e inesquecível para crianças e adultos”.

O jornal espanhol recorda que o Zoomarine já recebeu várias distinções, destacando que: “O seu esforço constante para inovar e oferecer experiências de primeira classe já lhe rendeu inúmeros prémios. Nos Portugal Travel Awards 2025, foi eleito o Melhor Parque Temático e de Diversões pela oitava vez”.

Desde que abriu portas, em 1991, o parque já acolheu milhões de visitantes, consolidando a sua posição como um dos mais importantes destinos de lazer da Península Ibérica.

A publicação destaca ainda que o Zoomarine desenvolve “projetos de educação e sensibilização ambiental, limpezas de praias, campanhas de reflorestamento e programas de recuperação e libertação de espécies marinhas nos seus centros de reabilitação”.

Além disso, o artigo recorda que “graças a este trabalho, o parque recebeu diversos prêmios e certificações internacionais. Uma das mais notáveis é a acreditação Global Humane, que mantém desde 2018 e que garante o cumprimento dos mais elevados padrões de segurança e bem-estar animal”.