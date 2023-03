Domingos Terra partilha tragédia amorosa: «Foi a primeira e única mulher que tive na vida»

Após muitas lágrimas, Domingos Terra fala do pai: «Não o culpabilizo por nada, só que há ali uma barreira»

Domingos Terra é o primeiro a entrar no «Portal do Tempo»: «Quando o meu pai chegou a minha mãe estava a gritar cheia de sangue»

Desde a gala de estreia d’O Triângulo, que Domingos Terra se destacou pela sua história de vida trágica, tanto no campo amoroso como no familiar. Domingos foi o primeiro concorrente a atravessar o «Portal do Tempo» e além de falar da morte trágica da sua mãe, deu ainda mais informações sobre a sua separação.

«Fui obrigado a viver a vida do campo» e «aos 18 anos comecei a namorar», começa por contar Domingos Terra, que admitiu ter crescido num lar rígido e com pouco carinho. Sobre o namoro, revelou que começou após um acidente de viação e com preocupação por parte da atual ex-mulher: «Senti que havia ali algo mais que amizade».

Domingos admitiu de lágrimas nos olhos que esta se tratava da «primeira e única mulher» que teve na vida. Revelou ainda que a sua aparência gera vários mal entendidos sobre o desfecho da relação: «Toda a gente que olha para mim acha que sou mulherengo ou tive culpa de acabar a relação». «Dei tudo o que tinha a dar, nunca falhei, fui uma pessoa correta e a minha ex-mulher não foi», acrescentou ainda.

«Porque é que estás a chorar?», disse friamente a ex-mulher de Domingos antes de sair de casa após a separação. Ainda assim Domingos Terra recorda o casamento dos dois como «um dos momentos mais felizes» da sua vida, sendo apenas destronado agora pela sua entrada n’O Triângulo.

