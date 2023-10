Após ser expulsa do Big Brother, Dulce envia mensagem especial para alguém dentro da casa! Saiba quem.

Dulce Pinto: As melhores fotos da professora primária/barbie fora do Big Brother

Na última gala do Big Brother, foi Dulce Pinto quem foi escolhida para ser expulsa, considerada pelos colegas como a maior «planta» da casa.

A ex-concorrente esteve a passada segunda feira dia 2 de outubro no «Dois às 10» onde fez o rescaldo da experiência e a respondeu a algumas questões.

À pergunta: «Qual é a primeira coisa que queres fazer?», Dulce respondeu «Ir ter com o meu Gucci, o meu cãozinho que eu falei muito lado dentro, ir ter com as gémeas, com a minha afilhada, a minha família, ir ao «Mc», ir à praia…».

A ex-concorrente da casa mais vigiada do país confessa que se pudesse voltar atrás não faria nada diferente: «Ia continuar a ser eu mesma, a defender o que acredito».

Dulce Pinto aproveita o momento e envia uma mensagem para dentro da casa para três pessoas especiais: «André, Hugo e Francisco Vale, para seguirem fortes, que vгo fazer parte da minha vida (...) sinto-me sortuda por ter vivenciado esta experiência com eles, foram os meus pilares», confessa.

Recordamos que Dulce Pinto viveu uma transformação incrível de visual antes de entrar na casa, veja aqui.