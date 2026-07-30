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D'ZRT anunciam dois novos concertos e surpreendem fãs com um espetáculo exclusivo

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 22 min
D'ZRT anunciam dois novos concertos e surpreendem fãs com um espetáculo exclusivo - TVI
Dzrt esteve no Big Brother VIP

A banda revelou novas datas para Lisboa e Porto e anunciou ainda um concerto exclusivo no Coliseu dos Recreios, acessível apenas a quem adquirir um bilhete especial.

Os D'ZRT voltaram a entusiasmar os fãs com um novo anúncio nas redes sociais. A icónica banda portuguesa revelou que vai regressar aos palcos para mais dois grandes concertos e preparou ainda uma surpresa especial para quem quiser viver esta nova etapa de forma completa.

«Há histórias que merecem ser contadas outra vez. E esta só faz sentido convosco», começaram por escrever na publicação.

A banda anunciou assim dois espetáculos de grande dimensão: o primeiro realiza-se a 19 de junho de 2027, no Passeio Marítimo de Algés, enquanto o segundo está marcado para 17 de junho de 2028, no Queimódromo/Parque da Cidade, no Porto.

 

Bilhetes já têm data de venda

Os bilhetes para os novos concertos ficam disponíveis a partir das 18h00 desta quinta-feira, 30 de julho, nos locais habituais e através da Ticketline.

Depois do enorme sucesso do reencontro da banda, o anúncio de mais espetáculos promete voltar a mobilizar milhares de fãs, que terão agora uma nova oportunidade para reviver alguns dos maiores êxitos dos D'ZRT ao vivo.

 

Há um concerto que não terá bilhetes à venda

Além destes dois espetáculos, os D'ZRT prepararam uma novidade para os fãs mais dedicados.

Quem adquirir o bilhete "A História Completa", que inclui os concertos de Lisboa e do Porto, terá ainda acesso ao espetáculo no Coliseu dos Recreios, previsto para abril de 2027.

Este concerto será exclusivo para os detentores desse passe e não terá bilhetes colocados à venda em separado, estando limitado ao stock disponível: «A contagem decrescente começou», escreveram ainda os D'ZRT, aumentando a expectativa em torno deste novo capítulo da banda.

D'ZRT anunciam três concertos

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