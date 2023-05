Eduardo Madeira está rendido: «Parecia uma dessas praias dos influencers lá em cascos de rolha»

“DJ Matateu is on the house!”

Esta segunda-feira, 29 de maio de 2023, Eduardo Madeira partilhou uma reflexão sobre o mar e a importância que tem para ele.

«Mar. Cada vez gosto mais de nadar em mar aberto. E de mergulho, sem garrafa. Só uns óculos e umas barbatanas. E SUP, com e sem ondas. E o longboard, claro. Hoje Santa Cruz parecia uma dessas praias dos influencers lá em cascos de rolha. A diferença é que é ao pé da minha casa e dentro de água só vi um casal de carapaus e um grupo de lagostins. Sonho muitas vezes com o mar. Que estou a surfar uma onda grande; ou que ando no fundo do mar e estranhamente não me afogo; ou que nadei para longe demais e já não vislumbro a costa. Em nenhum desses casos me assusto ou perco a calma. Estou em casa.», escreveu.

Relembre-se que o ator, que deu vida a Matateu em «Festa é Festa», e a família foram viver para a zona Oeste no passado ano de 2022.

