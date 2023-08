Prestes a ser mãe, Elisabete Moutinho partilha desabafo: «Estou a viver o meu sonho…»

Que elegância! Elisabete Moutinho exibe «barriguinha» de grávida com muito estilo. Veja as fotos

Elisabete Moutinho está à espera de uma menina e, a menos de «dois meses» de ser mãe, partilhou um emotivo desabafo sobre a maternidade.

A ex-concorrente da Casa dos Segredos partilhou várias fotografias no por do sol, tiradas pelo companheiro, onde evidência a «barriguinha» de grávida.

«Queria tanto ser Mãe e agora estou a viver o meu sonho. Preparada para ser posta à prova todos os dias, porque com o amor tudo se consegue e o que eu mais quero é poder sentir nos braços o fruto do meu amor com o @pedrocell 🤍 A menos de dois meses para te conhecer. 👩🏽‍🍼Agora deixo aqui estas fotos que o Pai nos tirou 🤤», escreveu a ex-concorrente da Casa dos Segredos.