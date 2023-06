Elisabete Moutinho partilha vídeo inédito da barriguinha a mexer. Veja aqui!

Mãe de Sara Sistelo recorda participação n'O Triângulo: «Não comi três dias… a dor era muita»

Elisabete Moutinho está grávida de cinco meses e, através das stories do Instagram, partilhou um vídeo no qual se vê a sua barriguinha a mexer: «Conseguem ver? Mexeu duas vezes», escreveu na legenda do vídeo, que pode ver em cima!

Na quinta-feira, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» respondeu a uma pergunta que tem sido feita com frequência pelos seguidores: o bebé que carrega será menino ou menina?

«Para quem nos está aqui a perguntar se é menino, se é menina, vou-vos dizer que nós não sabemos, porque não quisemos saber. Nós levamos um papelinho a dizer o que é, mas vamos entregar à pessoa que vai organizar o chá do bebé. Gostávamos que acontecesse este mês (de junho), vamos fazer por isso», disse.

A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» acrescentou: «A gente está tranquilos com isso, tanto faz e é muito mais giro sabermos ao mesmo tempo (do que a família e os amigos). Mas nós estamos tranquilos, claro que temos curiosidade, mas estamos tranquilos. Daqui a nada já sabemos».