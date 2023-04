Namorado de Elisabete Moutinho reage à gravidez com vídeo emotivo: «A nossa família vai crescer»

Noélia fala da vencedora do SS5: «A Elisabete era considerada um bocado pão sem sal»

Elisabete Moutinho, ex-concorrente e vencedora da «Casa dos Segredos 5» anunciou esta terça-feira, dia 25 de abril, que está grávida pela primeira vez, fruto da relação com o namorado, Pedro Pinto.

«Finalmente chegou o dia de revelarmos o nosso segredo… O amor que sentimos um pelo outro manifestou-se numa nova vida!!», escreveu numa publicação no Instagram, acompanhada de duas fotografias do momento.

Agora, foi a vez do companheiro se manifestar, partilhando um vídeo emotivo dos dois, com uma legenda muito especial: «Estamos tão emocionados com esta nova aventura. A nossa família vai crescer!!!