«Quinta das Celebridades»: Elsa Raposo diz que entrou logo após ser «internada com esgotamento» e admite: «Não estava preparada»

Foi no programa «Dois às 10» da TVI, que Elsa Raposo falou sobre a sua vida, regressando assim à televisão, após 12 anos longe dos holofotes, uma vez que está a viver na África do Sul.

«Os últimos dois anos em Portugal foram extremamente complicados. Já não conseguia gerir o que estava a acontecer», começou por referir. «Sofri um esgotamento e fui internada numa clínica em Lisboa e, logo a seguir, entrei no programa de televisão ‘A Quinta Das Celebridades’», sublinhou.

A ex-modelo reconheceu: «Não dei o espaço necessário. Não estava preparada para entrar no programa», disse revelando também que decidiu sair do país para «fugir da imprensa».

«Acabei condenada… A violência não é resposta, mas estava muito cansada daquela perseguição», disse referindo-se ao episódio em que deu um estalo a um jornalista.

Elsa Raposo rematou: «Cheguei a pensar que havia um ‘complô’ de um grupo de pessoas que me perseguiram ao ponto de ter pessoas dentro do meu caixote do lixo. Perseguiam-me quando ia levar as crianças à escola. Era mais do que uma perseguição, era um abuso».