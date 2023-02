PJ investiga esfaqueamento mortal junto a um bar em Vila Nova de Famalicão

MM

A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias de um esfaqueamento mortal na cidade de Vila Nova de Famalicão, que ocorreu na noite de domingo e vitimou um homem com cerca de 30 anos, disse esta segunda-feira fonte daquela força.

Segundo a fonte, “estão a ser desenvolvidas diligências para perceber as circunstâncias do crime e identificar cabalmente os suspeitos”.

Os factos aconteceram perto da meia-noite, na sequência de desacatos junto a um bar, na Alameda Luís de Camões, naquele município do distrito de Braga.

A vítima foi esfaqueada no tórax e entrou em paragem respiratória, mas foi transportada para o hospital ainda com vida. No entanto, acabou por morrer.

Dos desacatos resultou ainda um ferido ligeiro.

A PSP tomou conta da ocorrência, tendo, entretanto, a investigação passado para a Polícia Judiciária.