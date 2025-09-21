Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1

MM

Um acidente com duas motos ocorrido este domingo na A1, sentido Norte/Sul, na zona de Estarreja, distrito de Aveiro, provocou uma vítima mortal e um ferido grave, disse à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro, as duas motos despistaram-se ao quilómetro 247/250, antes da saída para Albergaria.

O ferido, em estado considerado grave, foi transportado para o Hospital de Aveiro, disse a fonte.

O acidente ocorreu cerca das 08:10 e cerca das 09:30 a circulação do trânsito ainda se encontrava condicionada.

Para o local do acidente foram deslocados 17 operacionais e sete viaturas.