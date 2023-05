Neta de Eunice Muñoz revela carta que a avó lhe escreveu

Lídia Muñoz completou, ontem (15 de maio de 2023), 33 anos.

A artista assinalou a data com uma publicação nas redes sociais. Pode ver-se que Lídia celebrou esta data ao lado do companheiro Tiago Durão e do filho, Amadeo. Mas, também contou com os amigos para um almoço.

Eunice Muñoz não foi esquecida neste dia e a neta fez questão de mostrar uma carta escrita pela avó, já há dez anos.

«São 33 🌸

1 - a minha família

2 - uma carta que recebi neste dia há 10 anos - do meu amor, mulher da minha vida.

3- os amigos/família que me roubaram para almoçar», escreveu Lídia.

Veja a publicação completa e leia a carta escrita por Eunice Muñoz. Recorde-se que a atriz, que participou em inúmeras novelas da TVI como «Festa é Festa», faleceu a 15 de abril de 2022.