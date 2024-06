Euro 2024: Eslovénia-Sérvia, 1-1 (crónica)

Incrível! A Eslovénia esteve à beira de fazer história e vencer a Sérvia nesta fase final do Euro 2024, mas os antigos vizinhos lutaram até ao fim e empataram mesmo no último lance do jogo, com uma cabeçada do ex-benfiquista Luka Jovic que deixa tudo em aberto no Grupo C. Um jogo de alta intensidade, tanto no relvado, como nas bancadas, do primeiro ao 95.º minuto de jogo.

Confira o FILME DO JOGO

A Sérvia entrava mais pressionada depois de ter perdido o primeiro jogo com a Inglaterra (0-1) e estava obrigada a pontuar esta quinta-feira para não hipotecar, desde já, a possibilidade de lutar por uma das 16 vagas dos oitavos de final. Nesse sentido, a equipa comandada por Dragan Stojkovic entrou com tudo, aplicando uma forte intensidade, numa frente de ataque alargada com Zivkovic e Mladenovic sobre as alas e o capitão Dusan Tadic ao centro, nas costas de Vlahovic e Mitrovic.

Uma forte intensidade que esbarrou, desde logo, na consistência que a Eslovénia já tinha evidenciado no empate que impôs à Dinamarca (1-1). A Sérvia tinha pressa em chegar à frente e, num espaço de dez minutos, testou todas as entradas para a área eslovena, mas encontrou todas as portas bem trancadas. A Eslovénia fechou-se muito bem e, logo a seguir, começou a responder na mesma moeda, começando a subir o seu bloco e a colocar tremendas dificuldades aos sérvios. Aos dez minutos, os eslovenos tinham o jogo controlado e, depois disso, chegaram mesmo a mandar no jogo, enquanto os sérvios recuperavam fôlego.

As primeiras oportunidades claras do jogo foram mesmo da Eslovénia que aproveitou a sofreguidão dos antigos vizinhos para ganhar a bola em terrenos adiantados e para colocar Rajkovic à prova, primeiro com um remate de Cerin, depois outro de Mlakar, até Elsnik, já perto do intervalo, deixar a baliza sérvia a abanar, com uma bomba que rebentou no poste. Neste último lance, Sesko ainda tentou a recarga, mas por cima.

A Sérvia teve mais dificuldades em criar oportunidades, mas Vlahovic, a cruzamento de Zivkovic, também podia ter aberto o marcado, numa cabeçada em mergulho, a fazer lembrar o golo que João Vieira Pinto marcou à Inglaterra no Euro 2000.

Alta tensão até ao último apito

O intervalo chegou a voar, com a sensação que o jogo podia cair para qualquer lado. A Sérvia parecia querer mais, deixou tudo em campo, mas, por outro lado, a Eslovénia tinha mais cabeça e, acima de tudo, revelava mais competência no desenho das suas jogadas.

A sérvia abdicou de Mladenovic, já com um amarelo, ao intervalo, para procurar nova dinâmica com Gacinovic na esquerda, procurando nova entrada forte, mas a Eslovénia já vinha preparada para isso. Mitrovic ainda ameaçou as redes de Oblak, mas logo a seguir, Sesko, com um remate colocado, obrigou Rajkovic à defesa da tarde.

O jogo estava novamente totalmente aberto e foi o momento para a Eslovénia adiantar-se no marcador, num lance que começou e terminou no lateral direito Karnicnik, uma das figuras deste jogo.

Grande festa dos eslovenos nas bancadas e forte apreensão entre os sérvios que, em caso de vitória da Inglaterra sobre a Dinamarca, no jogo seguinte, podiam ficar, desde já, afastados dos oitavos de final.

Os sérvios arregaçaram ainda mais as mangas e, já com uma frente de ataque totalmente renovada [só ficou Mitrovic], arriscaram tudo na procura de um empate que lhe permitia sonhar.

Voltámos a ter oportunidades nas duas balizas, numa altura em que a Eslovénia ia procurando meter gelo no jogo e os sérvios procuravam as últimas energias para atacar a baliza de Oblak. Da bancava voavam copos de plástico, às dezenas, para o relvado.

Com o último minuto de compensação a chegar ao fim, a Sérvia ainda beneficiou de um pontapé de canto, Rajkovic subiu até à área contrária, mas foi Jovic, antigo avançado do Benfica e do Real Madrid, a vestir a capa de herói, a subir às alturas, mesmo agarrado por dois adversários, para marcar de cabeça.

Um golo que libertou uma enorme tensão no estádio, agora com os sérvios a festejar e os eslovenos, com dois pontos em dois jogos, mais apreensivos.

A verdade é que fica tudo em aberto para a última ronda, qualquer que seja o resultado entre Inglaterra e Dinamarca.

A Figura: ninguém agarra Zan Karnicnik

Aos 29 anos, Zan Karnicnik tem tido uma carreira discreta, com uma curta passagem pelo futebol búlgaro, mas quase sempre a jogar em casa, na liga eslovena, primeiro no Maribor, depois no Mura, agora no Celje. A verdade é que esta quinta-feira, no Arena de Munique, o lateral direito da Eslovénia esteve em especial destaque, primeiro a anular Mladenovic sobre o corredor [a Sérvia atacou muito mais pelo lado de Zivkovic], depois na arrancada brilhante que resultou no golo esloveno.

Karnicnik arrancou pelo corredor em alta velocidade, cruzou para o corredor contrário, mas continuou a correr até ao interior da área onde voltou a receber a bola para rematar de primeira para as redes de Rajkovic. Se alguém merecia três pontos no Arena de Munique, era o modesto lateral do Celje.

Momento: Jovic, mesmo agarrado, elevou-se e marcou

Minuto 95 no Arena de Munique. Último minuto de compensação, canto favorável à Sérvia que arriscava chegar ao final do segundo jogo sem pontos. Rajkovic sobe até à área contrária, mas é Jovic, antigo avançado do Benfica, que, mesmo agarrado por dois adversários, sobe até ao segundo andar e marca de cabeça. A Sérvia somava o primeiro ponto no Europeu e, assim, ainda pode sonhar.